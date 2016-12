Dirigentes de UPCN tomaron la dirección del Hospital Santa Rosa

INTERNAS. Los delegados de la UPCN tomaron la dirección del Hospital Santa Rosa de Villaguay acompañados del secretario de Interior del sindicato, Martín Bobadilla.

“La cuestión central está vinculada a la situación del agente Cáceres, jefe de ambulancias quien está cuestionado debido a su postura de no ceder un vehículo para uso del hospital de Basavilbaso, siendo que los mismos están afectados al Ministerio de Salud y a cargo de los hospitales”, expresó Bobadilla, y lo reprodujo APNoticias.

“Hay varios temas que hemos dialogado desde hace 60 días con el director Rubén Hernández pero no ha dado respuesta ninguno, incluso en relación a Cáceres hay una resolución que el director del nosocomio no ha hecho efectiva, desoyendo la decisión del Ministerio de Salud”.

“Estaremos aplicando esta medida por tiempo indeterminado hasta que el Dr. Hernández nos de una respuesta adecuada a la gravedad de la situación porque esto no reciente la atención del hospital, incluso no trajimos bombos para no afectar la tranquilidad de los pacientes”.

(La Nota digital)