En Santa Fe intensifican la búsqueda del intendente Baldezari

El vice-intendente de Villa de Rosario, Gustavo Zandoná informó que continúa la búsqueda de Claudio Baldezari desde La Paz hacia Santa Fe, intensificando en esta última zona.

“No por esto se deja de buscar desde Hernandarias para arriba, hasta la zona de impacto con la boya”, aclaró Zandoná

“Por seis meses estoy de manera interina con todas las atribuciones de cargo. En mi lugar del Concejo Deliberante está el vice-presidente primero de cuerpo, que no pierde su condición de concejal”, explicó.

En diálogo con FM Nueva Litoral, el viceintendente de Villa del Rosario se refirió a la circunstancia legal que rodea la administración municipal ante la desaparición del presidente comunal, Claudio Baldezari.

“Nos vamos reacomodando, el pueblo sigue sintiendo el golpe fuerte que fue la desaparición de Claudio. Pero sacamos fuerza y tratamos de seguir adelante”

"En esta circunstancia, debemos esperar seis meses hasta que a Justicia dictamine, antes de esos seis meses no podemos hacer nada porque se mantiene la búsqueda de Claudio", explicó Zandoná y especificó: "En seis meses estoy de manera interina con todas las atribuciones del cargo. En el Concejo Deliberante, en mi cargo de presidente del mismo sigue el vicepresidente primero, que no pierde la condición de concejal, porque no asume ni asumirá un nuevo concejal".

Más adelante acotó que la ley prevé “diferentes circunstancias” que podrían ameritar un llamado a elecciones, pero subrayó que este no es el caso. “La ley prevé elecciones si renuncio, pero no es este el caso”.

En cuanto a la búsqueda de Badezari, el viceintendente señaló que e rastrillaje se concreta por estas horas desde “La Paz a Santa Fe, intensificando Santa Fe. No por eso se deja de buscar desde Hernandarias para arriba, hasta la zona de impacto con la boya”.

OPERATIVO

El operativo de búsqueda para hallar a Baldezari comienza diariamente a las 6 de la mañana con aviones de Prefectura Naval Argentina (PNA) y el helicóptero de la Policía provincial por aire; más de 100 efectivos de Prefectura, bomberos, guardacostas de Santa Fe, buzos tácticos de Rosario, personal especializado de Buenos Aires, baqueanos y agentes de Delitos Rurales por tierra y más de 40 embarcaciones por agua.

