Caso Alfonzo: en el juicio “la madre no nombró a ningún político”

La integrante de Red Alerta y el Copnaf, Silvina Calveyra estuvo presente en la primera jornada del juicio por trata.

“La madre de la menor no mencionó a ningún político”, como sí lo hiciera mediáticamente en oportunidad de estar acompañada por la hermana Marta Pelloni en una conferencia en Concordia.

“No entiendo por qué Alfonzo se quiere carear con Pelloni, si la hermana lo único que hizo fue repetir lo que dijo la madre”.

Calveyra contó su experiencia al presenciar la primera jornada del juicio por trata al periodista Gustavo Alfonzo. ““La madre se mostró muy sólida en su relato. Se dejó en claro que se utilizó la vulnerabilidad de la joven de 16 frente a un mayor de edad de más de 50 años. Para nosotros fue fundamental la declaración de la madre, una persona muy sólida al luchar para que no haya más jóvenes que pasen por esta situación”.

Otro hecho que causó revuelo en la causa, por declaraciones de la madre de la menor, fue la supuesta participación de figuras de la política en hechos vinculados a la explotación sexual. Al respecto, Calveyra puntualizó: “Yo estuve en el Congreso en Concordia cuando estuvo la hermana Marta Pelloni, y lo que ella hace es replicar lo que dice la madre. No es que ella lo dijo, sino que lo dijo la mamá”, señaló en alusión a la mención de nombres propios vinculados a la política. “Lo que se esperaba en el juicio es la reafirmación o no de estos dichos. Pero no, en esta oportunidad no fueron mencionados en ningún momento”.

Por este motivo, según Calveyra, se hace innecesaria la presencia de Pelloni en el Tribunal local: “Estamos a la espera de si viene o no. Pero no sé por qué quiere Alfonzo carearse con Marta. Ella lo que hizo fue replicar los dichos de la madre de la víctima”.

SIN ECO EN LA JUSTICIA PROVINCIAL

La madre de la menor también mencionó que en la Justicia provincial no se le dio importancia a su situación, e incluso se negaron a tomarle la denuncia en sede tribunalicia. “Si esto se llega a comprobar, nos parecería que sería importante que se llame a declarar al Fiscal. Si es real, creería que no debería ocupar un cargo en la Justicia”.

(La Nota digital)