Caso Alfonzo: salieron a despegarse Cresto y Urribarri

El intendente de Concordia y el Ministro de Gobierno de la provincia hicieron declaraciones sobre el resonante caso de trata en Concordia.

Por este caso mereció la condena, este jueves, el publicista Gustavo Alfonzo.

“Hay que dejar actuar a la Justicia, que la Justicia pueda investigar y dictaminar con la verdad. En su momento este caso fue utilizado por algunos sectores con fines electorales. Desde el momento en que uno está en esta actividad, uno sabe que aunque tenga una conducta intachable no está exento de que lo ensucien”, dijo el intendente de Concordia

Cresto: “Es un tema que se usó en su momento políticamente para dañarme. Yo vengo de una familia política y mi mujer y mis hijos saben lo que es esta actividad. Eso me da tranquilidad”.

Por su parte, el ministro Mauro Urribarri también se despegó del caso, y escribió en Facebook:

“Hoy la Justicia se ha expresado sobre un hecho terrible como es la trata y explotación de una menor. He esperado este momento sin pronunciar comentarios o declaraciones que puedan llegar a dar lugar a polémicas de carácter mediático. Entiendo que hay que ser respetuosos de los tiempos del accionar del Poder Judicial.

Cuando tiempo atrás este hecho se hizo público a través de los medios de comunicación, se echaron a andar versiones completamente falsas sobre una supuesta participación mía.

Lo cierto es que todas esas especulaciones y esa animosidad me generaron un enorme perjuicio en términos personales. Es inevitable sentir indignación y angustia cuando uno tiene hijos y una familia que son siempre los que más sufren ante ese tipo de ataques. Gracias a ellos, a los amigos y al acompañamiento y apoyo de mucha gente que me conoce, es que uno puede sobreponerse y seguir trabajando todos los días, con la certeza de que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar; y que una mentira por más que se repita mil veces, sigue siendo una mentira.

Ojalá en el futuro estas prácticas nefastas no tengan más cabida. Porque le hacen muy mal a la comunidad, a la política y al rol fundamental que cumplen los medios de comunicación en democracia”.

Ambos fueron involucrados por la monja Martha Pelloni (testigo del caso).

