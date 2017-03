“No tengo relación con mi hermano”

“No sé nada de su vida, no sé a qué se dedica y mucho menos sé de sus negocios”, dijo la intendenta de San José de Feliciano, Silvia Moreno, acerca de su hermano, detenido tras un tiroteo.

Transportaba 252 kilos de marihuana.

La intendenta de San José de Feliciano, Silvia Moreno se mostró “dolida e indignada” por la detención de su hermano (un policía retirado) en ocasión de transportar 252 kilos de marihuana, pero aclaró que no tiene “relación directa con él desde hace más de seis años”.

“Feliciano es un pueblo chico, y todos saben que no tengo relación con él, no sé nada de su vida, no sé a qué se dedica, y mucho menos sé de sus negocios”, puntualizó la jefa comunal.

“Siempre pongo la cara, y no tengo nada que esconder”.

6 detenidos

Hubo 3 personas apresadas en Feliciano tras un tiroteo con la policía de Entre Ríos. Durante procedimientos en Nogoyá detuvieron a 3 más; y hubo 1 allanamiento en Paraná.

Tiroteo y secuestro de droga: Son seis los detenidos y hubo operativos en Paraná https://t.co/Q28HXnIHlu — elonce.com (@eloncecom) 8 de marzo de 2017

