FOPEA repudia y pide esclarecimiento del hackeo a diario “El Litoral”

El Foro de Periodismo Argentino – FOPEA expresa su preocupación por el hackeo que sufrió en la mañana del lunes 27 la página web del diario El Litoral de Santa Fe. La acción consistió en la caída del portal y la publicación de un mensaje intimidatorio.

El mensaje advierte que “estos últimos 2 meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron con asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan”, comienza el mensaje, que lleva por “firma” una letra S mayúscula entre corchetes.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se contactó con Guillermo Dozo, Secretario de Redacción del diario, quien informó que la Policía de Investigaciones está trabajando en las instalaciones del diario, a la espera de obtener resultados de los especialistas.

El mensaje también apunta a un objetivo concreto: la fiscal de Investigación y Juicio Nº 1, María Lucila Nuzzo, de Fiscalía Regional 1 Santa Fe. “Y la fiscal Nuzzo deberá pensar dos veces las pelotudeces que dice”, sostiene.

En otro de los párrafos de la leyenda que quedó en portada mientras duró el hackeo, sostienen: “Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, o sea, no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias”.

Hay que recordar que el pasado viernes 3 de marzo, otro medio santafecino recibió un ataque informático, lo que torna aún más preocupante esta situación.

FOPEA reclama que se investigue el caso y se sancione judicialmente a los responsables.

(La Nota digital)