Invitan al Fact Checking Day

Verifica la autenticidad las noticias antes de compartirlas.

Este domingo 2 de abril se celebra la primera versión del Día Internacional del Fact Checking.

“No se trata de un evento de un solo día, sino una maratón con la que pretendemos llamar la atención sobre la importancia de los hechos, y su verificación, como parte fundamental de la política, el periodismo y la vida cotidiana”

• Usar el hashtag #FactCheckIt: para convertir la iniciativa en tendencia en redes sociales este 2 de abril, llamando así la atención del mundo entero sobre la importancia de establecer una cultura de ‘piensa antes de compartir’.

• El Quiz: de manera similar al test que semanalmente publica la Red Ética Segura, estará disponible un quiz para poner a prueba su olfato para detectar historias falsas.

• El ‘hoax-off’: un juego interactivo con las declaraciones de noticias falsas más destacadas del mundo para elegir a la peor noticia falsa del 2016.

• Descargar los materiales educativos: que están disponibles en cinco idiomas diferentes para que profesores de colegios y universidades puedan realizar talleres de fact-checking con sus alumnos.

• La ‘factcheckathon’: una maratón de verificación de datos en la que los lectores tendrán que encontrar en Facebook las historias que sean falsas y denunciarlas usando la herramienta ‘fake news’ que fue anunciada en diciembre.

Facts matter. Join us on April 2 for the first International Fact-Checking Day #factcheckit https://t.co/IF1KDulM1n

— IFCN (@factchecknet) 29 de marzo de 2017