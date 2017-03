Toma del CGE: el Gobernador pidió “racionalidad”

Bordet pidió “racionalidad” a los docentes que toman el CGE y habló de “una nueva propuesta”.

Brdet se refirió la ocupación del hall del Consejo de Educación que están realizando dirigentes y afiliados a AGMER: “Entendemos que todos los trabajadores tienen derecho a la protesta, pero esto tiene un límite porque no dejan trabajan a quienes sí quieren hacerlo”, dijo.

“Hay ámbitos para realizar las protestas y me parece que no es adecuado estar en el Consejo General de Educación porque impiden trabajar normalmente a quienes prestan tareas allí, donde también funciona el Ministerio de Desarrollo Social”, aseveró.

“Hay que poner una cuota de racionalidad, más cuando no hemos cerrado el diálogo y estamos pensando en hacer una nueva propuesta”, sostuvo, al tiempo que expresó: “Creo que hay que tener cordura y responsabilidad porque lo más importante es que nuestros chicos no pierdan más días de clases y que no se siga ampliando la brecha entre la calidad de la educación pública y la privada”.

Luego se calificó como “un defensor de la educación pública”, destacó que sus tres niveles educativos los hizo en la educación pública y manifestó: “Debemos entender que si queremos defender la educación pública tenemos que hacerlo con racionalidad, y máxime si hay un gobierno como el nuestro que siempre ha estado dispuesto a dialogar y ha respetado todas las protestas y movilizaciones”.

¿El Gobierno va a presentar una nueva propuesta?, le preguntó APF a Bordet y les respondió: “Estamos analizando y estudiando cuáles son las posibilidades económicas y qué impacto causa en nuestras finanzas el hecho de poder hacer una propuesta mejor”.

Resaltó que el 18 por ciento ofrecido (en tres tramos) es “el piso”, ya que “si la inflación es superior a ese porcentaje se actualizará automáticamente”.

“Lo dije el 15 de febrero en el mensaje a la Legislatura: ningún trabajador de la provincia va a ganar menos que la inflación en 2017. Lo importante es llegar a un acuerdo salarial que nos permita el normal dictado de clases. Vamos a poner el mejor esfuerzo para que así sea”.

Bordet cuestionó la ocupación del CGE por parte de Agmer Paraná y habló de “una nueva propuesta” https://t.co/I65cwHNCtw — APFDigital (@APFDigitalok) 30 de marzo de 2017

(La Nota digital)