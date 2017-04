Entre Ríos: el Frente Sindical Docente inició un acampe frente a Casa de Gobierno

El Consejo General de Educación – CGE sigue tomado. Quisieron tomar la Dirección Departamental de Educación de Concordia y fue impedido por la Policía de Entre Ríos – PER.

El Frente Sindical Docente de Entre Ríos, que integran AGMER, AMET, UDA y Sadop, inició en la mañana de este lunes un acampe frente a Casa de Gobierno. La carpa instalada en la explanada de la Casa Gris lleva el nombre de Carlos Fuentealba, en homenaje al docente neuquino, de cuyo asesinato se cumplirán mañana (4 de abril) 10 años.

El acto de apertura reunió a representantes de los cuatro sindicatos, compañeros de las seccionales departamentales, y referentes de organizaciones que acompañan los reclamos de los docentes y la lucha que sostienen.

Con críticas a los gobiernos nacional y provincial, el Frente Sindical enumeró sus reclamos: apertura de la paritaria nacional, exigencia de una propuesta salarial superadora a la que realizó el gobierno de Entre Ríos, devolución de los descuentos por días de paro, repudio a las medidas extorsivas que aplica el Gobierno de la provincia a través del CGE, y rechazo a la decisión unilateral del Ejecutivo provincial de fijar un aumento del 6% para los trabajadores docentes.

“El 18% es inaceptable”, se remarcó en los discursos, anticipando que hasta que no se mejore el ofrecimiento salarial, seguirán las medidas de fuerza y la lucha en la calle. Así lo remarcaron en el acto de apertura los dirigentes sindicales que hicieron uso de la palabra: Fabián Peccín (AGMER); Andrés Besell (AMET), Sergio Pesoa (SADOP), Rosa María Ramírez (UDA).

20 años se cumplieron ayer de la carpa blanca de la dignidad que la CTERA instaló el 2 de abril de 1997 y sostuvo durante 1.003 días. A dos décadas de aquella lucha histórica y ejemplar, los docentes vuelven a la carpa, como espacio de lucha y resistencia.

Palabras de los sindicatos

El Secretario general de AGMER, Fabián Peccín, agradeció “esta unidad de acción del Frente Sindical, junto a AMET, UDA y SADOP” y convocó “a todos los compañeros de la provincia, a cada una de las agrupaciones, a mantener la solidaridad con los compañeros que están en cada uno de los departamentos peleando por los mismos derechos y las mismas reivindicaciones. Solidarizarnos también con los compañeros de Paraná, que están llevando adelante su lucha, que es la misma lucha que llevamos todos en cada uno de los departamentos, exigiendo que el gobierno dé respuestas y poder continuar con nuestra tarea en la escuela”.

Luego, Peccín manifestó: “Exigimos al Gobierno una solución integral, con una propuesta que comience con la devolución de los días descontados en forma intempestiva y arbitraria”. Y advirtió: “tenemos la firme convicción de estar acá y permanecer hasta que dé respuesta señor gobernador”.

Antes de finalizar su intervención, el secretario general de AGMER, reclamó “celeridad” a la Justicia y al gobierno de la provincia, para dar con el paradero de Micaela García, la joven militante y estudiante del profesorado de Educación Física de Gualeguay, que permanece desaparecida. ¡La queremos con nosotros!, dijo. (Ver aparte discurso completo).

Andrés Besell, secretario general AMET, exigió “que el gobernador vaya a Buenos Aires y le diga a Macri que abra la paritaria nacional. Todos recordamos hoy lo que pasó en los 90 cuando llegamos a la carpa blanca. Nuestra obligación como dirigentes es representar los mandatos de las bases. Y para eso estamos acá señor gobernador, para traerle ese mensaje: 18% es inaceptable, y mientras siga esa propuesta van a seguir los maestros en la calle.

Sergio Pessoa, secretario general de Sadop, recordó los 20 años de la carpa blanca. “Hoy estamos en un reclamo que no vamos a cesar hasta que no encontremos una respuesta válida. Esta respuesta tiene que venir no sólo del gobierno provincial, sino del gobierno nacional también. Le decimos a bordet que exija al gobierno nacional la apertura de la paritaria. Y le decimos que tiene que recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Estaremos acá hasta que nos den una respuesta”.

Rosa María Ramírez, de UDA, al hacer uso de la palabra, lamentó que “el gobierno nacional y el gobierno provincial, cómplice de estas políticas, nos quieren mostrar enfrentados. Nos quieren mostrar educación pública vs educación privada. No vamos a entrar en esa trampa y no nos vamos a enfrentar con la comunidad de los padres. Reafirmamos nuestra lucha y nuestra resistencia. Guardamos mucha memoria y esto nos encuentra nuevamente organizados, reclamando en la calle”.

Presencias y adhesiones

Durante el acto que se desarrolló marcando el inicio del acampe docente, José Manuel Balcala, vocal de la Comisión Directiva de AGMER agradeció la presencia de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles que acompañaron la jornada. Estuvieron presentes; el secretario general de la CTA de los Trabajadores Entre Ríos, Luis Gálligo; representantes de ATE, CTA Paraná Autónoma, CGT Regional Paraná, Conferederación de Trabajadores de la Economía Social; agrupación Verde y Blanca de ATE; Sicrer; agrupación Rodolfo Puigross; Movimiento de Participación Estudiantil; FUP Trabajo Social. Además, se leyeron las adhesiones que hicieron llegar las organizaciones estudiantiles La Colectiva – MPE, la Ulloa y Frente Uader Entre Todos, entre otrxs.

