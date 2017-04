CFK comparó a Alicia Kirchner con Montiel

En un video, que aquí reproducimos, mostró el ataque a la residencia de la gobernadora. “Éramos cinco mujeres solas y mi nieta de 18 meses”, remarcó.

También recordó cuando el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003 auxilió al gobernador de Entre Ríos Sergio Montiel (UCR) para que pueda pagar los sueldos: “El presidente tiene que aportar a la paz social”, dijo.

“El problema de la educación no es un problema provincial, el problema de la educación no es solamente salarial, cuando la educación no se puede impartir pasa a ser un problema nacional, aún cuando ese problema esté radicado únicamente en una provincia”