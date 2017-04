Carta Pública de “Checo” Chitero

LUEGO DE LA RAYADURA DE AUTOS. “La dirigencia tiene que localizarlo y rajarlo! Que no entre mas!”, manifestó en redes sociales el jugador de Atlético Paraná.

CARTA COMPLETA

“La verdad que ya es el colmo!!, Llegar al club después de entrenar para poder levantar el momento difícil que estamos atravesando futbolístico, masticar bronca por qué no se dan los resultados sabiendo que debe ser el momento en el que menos quiere estar un deportista!!, Con todo lo que significa, y llegas y ver que un bien material que tanto sacrificio costó tener este dañado!! Y siendo que me considero una persona la cual siempre se brindó hacia el club que pasó por momentos difíciles, pero más de felicidad!! Obteniendo logros importantes que veo que poco le importa a este individuo!!!, Me llena de tristeza!! De bronca!!. Hincha!!???? Éste!!! Naaaaaaaa!!, Eso no es ser hincha!!!, El hincha va a alentar!! Sufre!!, Llora, pero alientaaaaa!! Ese es el hincha!! Por eso, te digo a vos!!! Si a vos!! No vayas más a la cancha!!! Quédate en tu casa!! Y la dirigencia!! Tiene que localizarlo y rajarloooooo! Que no entre mas!!”

COMENTARIOS

Sabrus Pasquet: “Qué impotencia amigo. Es una cagada lo mires de donde lo mires. Vos sabes más que nadie lo que has dado por el club, y eso tiene que dejarte mas que tranquilo. Aunque eso no cambie las cosas… porque lamentablemente lo material cuesta esfuerzo… horas de dedicación y dejar de hacer muchas cosas. Perderte momentos en flia, eventos, etc. Lamentablemente hay personas que no tienen idea lo que significa eso… ojalá aparezca el culpable. Abrazo”

Elias Rodriguez: “Mucho que desear Checo, y mas en este momento, una acción así resta muchísimo. Lo lamento de corazón y siempre vas a tener mi apoyo en todo, por que te conocí y en seguida me di cuenta que sos una muy buen persona; cosa que evidentemente no le importa a este individuo. Abrazo muy grande y mi mayor fuerza a toda la familia decana, no tengo dudas que dejan todo para salir adelante, y que van a lograrlo.!”

#PBN El plantel de Atletico Paraná tuvo visitas por la mañana en el entrenamiento y dejaron su sello. Algunos autos de los jugadores Rayados pic.twitter.com/W7RQtTUcLE — HugoAlejandro Amaolo (@huguiale) 28 de abril de 2017

(La Nota digital)