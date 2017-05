Las posibles salidas de Temer

M. D. V. S.

Ya se barajan las diferentes posibilidades que tiene Michel Temer para salir de la presidencia de Brasil. De hecho, Temer tiene la posibilidad constitucional de postularse a la re-elección. Sin embargo, teniendo en cuanta los últimos acontecimientos en las calles, esa parece ser la posibilidad más remota. Al respecto, el ex presidente Lula Da Silva, hizo declaraciones en San Pablo.

En estos momentos, Michel Temer está siendo investigado por el Tribunal Supremo, por posibles sobornos, tras divulgarse la conversación con un empresario. Con ese panorama, sumado los pedidos en las calles, ahora solo queda ver de qué manera saldrá del Palacio Presidencial. Las posibilidades son: la renuncia; la cancelación de por parte de la Sala Superior de la dupla presidencial Dilma/Temer; o por el Juicio Político.

De suceder algunos de esos casos, pensando en el inmediato sucesor de Temer, sea que éste salgo por Juicio, por orden de Superior o por la renuncia, las posibilidades son tres: En primer lugar, Rodrigo Maia, presidente de la cámara de diputados. De no sre Maia, quien le sigue es el presidente de la cámara de senadores, Eunicio Olivera. Y, en tercer lugar, Cármen Lucía, presidenta del Supremo Tribunal Federal.

Según la constitución brasilera, de quedar cesante el cargo de presidente, durante el segundo mandato —Temer ocupó el poder hace más de un año—, el congreso debe llamar a elecciones indirectas en un plazo de 30 días.

Elecciones

En el caso de las elecciones indirectas, quien debe convocar es el presidente del Senado. En ese caso, solo votan diputados y senadores federales y el nuevo presidente tendría que cumplir el mandato que resta, es decir, hasta 2018.

Quien se refirió a las elecciones, pero las directas, fue el ex presidente Lula. Lo hizo en Sao Paulo, durante una reunión con dirigentes políticos. Dijo que la situación de Temer es insostenible. Hablo de crisis política y de la salida mediante la elección directa. En ese caso, Lula confesó que no sería conveniente su participación. “Soy una figura que despierta amor y odio, aseguró, y agregó que eso no es ideal para la ocasión.

