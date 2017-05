Se levantó la Carpa Blanca

Prosigue el Frente Sindical Docente.

“El esfuerzo ha sido enorme”

“¡Acá no se rinde nadie!”, dijo el secretario general de AGMER, Fabián Peccín, al hablar hoy en la conferencia de prensa y acto con que el Frente Sindical Docente puso fin al acampe que durante 51 días sostuvo frente a Casa de Gobierno.

Quienes compartieron estos más de 50 días y noches, poniendo el cuerpo a una lucha definida colectivamente, se fundieron en un abrazo y celebraron lo logrado, pero sobre todo el camino compartido.

Con una conferencia de prensa y acto, que reunió a los militantes docentes que durante 51 días pusieron la voluntad y el esfuerzo de sostener la carpa frente a la Casa de Gobierno, el Frente Sindical Docente puso fin al acampe que inició el 3 de abril. La determinación se tomó luego de que, en Congreso Extraordinario, se definiera aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno a los representantes sindicales.

Los secretarios generales de AGMER, Fabián Peccín; de AMET, Andrés Besel; y de Sadop, Sergio Pessoa, encabezaron la conferencia en la carpa.

Pesoa dijo que en el gremio “nos sentimos orgullosos de integrar el Frente Sindical Docente y agradecidos a todos los militantes que hicieron esto posible”.

Besel, resaltó el rol del Frente Sindical Docente en la lucha que se llevó adelante. “Debíamos hacer este esfuerzo de una medida que fuera más allá del paro. Lo que ha pasado la militancia ha sido durísimo, soportando descuentos y demás castigos el Gobierno. Queremos mantener el Frente Gremial, que es la mejor herramienta”.

Peccín añadió: “La Carpa fue importante no sólo para los trabajadores de la educación, sino para todos los trabajadores y compañeros del campo popular, porque desde aquí peleamos contra la impunidad, desde aquí peleamos contra los genocidas, desde aquí peleamos para que no nos fumiguen en las escuelas…”.

“Una vez más queda claro que la lucha en la calle con todos los sectores es la única que nos va a sacar adelante”.

Agmer levantó la carpa frente a Casa de Gobierno. pic.twitter.com/Vb01UB76hV — Gonzalo Núñez (@GonzaloNez2) 23 de mayo de 2017

REPERCUSIONES

“Se instalan confusiones brutales sobre Congreso de AGMER”, escribió en redes sociales un dirigente de la agrupación Paulo Freire.

1) Siempre se acepta y se declara insuficiente la propuesta. Incluso casi siempre se acepta mucho antes, y esta vez se llegó a 51 días con una carpa instalada, peleando la propuesta para todos los docentes entrerrianos.

2) En cada propuesta que hubo del gobierno, AGMER Central convocó a Congreso y hubo asambleas en escuelas y en Departamentos. Y los más de cien congresales votaron sus mandatos propuestos por sus bases, congresales de los 17 departamentos. No hay cinco personas encerradas en un cuarto secreto que toman las decisiones ocultas.

3) Hubo muchas acciones directas en la Provincia para el reclamo. Movilizaciones, asambleas, etc. E incluso acción directa, como una toma en CGE que duró unos diez días aprox, otras tomas en la provincia, y una carpa blanca docente que duró 51 días completos con más de 400 acciones de toda la provincia y apoyo de docentes y artistas de todo el país.

“Cuidado con las confusiones, más si vienen de dirigentes del propio AGMER, sean departamentales o no. No estamos discutiendo una interna sindical. No se debe confundir a la docencia general”, finalizó Román Scattini (AGMER-UADER).

(La Nota digital)