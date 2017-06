El ex director de la DPV fue condenado a la pena condicional de 2 años y medio y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

También fueron condenados el abogado Torrealday y el empresario Issel; La condena no está firme; “El fallo fue una barbaridad”, indicó Santiago Gaitán a Radio La Voz.

La Sala I de la Cámara del Crimen condenó ayer lunes al ex director de la Dirección Provincial de Vialidad – DPV y actual concejal de Cambiemos, Santiago Gaitán, a la pena de condicional de dos años y seis meses y una multa de 60.000 pesos, más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de negociación incompatible con la función pública.

Asimismo se condenó al abogado del ente Emilio Torrealday y al empresario Osvaldo Issel a la misma pena y multa, por el delito de defraudación.

Para el tribunal integrado por los jueces Elvio Garzón, Ricardo Bonazzola y José María Chemes, quedó acreditado “un convenio de pago por parte de Vialidad provincial al empresario”.

Se pudo saber que tiene un plazo de 10 días para presentarse en casación. En caso de que la sentencia quede firme, el concejal Gaitán debería dejar su cargo en el Concejo Deliberante de Paraná.

La causa se inició por la denuncia impulsada por la Fiscalía de Estado de la provincia y da cuenta, de un acuerdo lesivo suscripto por los procesados.

Al concejal Gaitán y al abogado Torrealday, se les imputó (cuando el edil era titular de Vialidad provincial y el abogado era apoderado legal de la repartición provincial), haber suscripto en noviembre de 2006, un convenio de pago con la empresa Neriki SA (de la que Issel era apoderado general), en beneficio del empresario, por un monto de 1.199.662 pesos, pese a que no correspondía realizarlo.

“ES UNA BARBARIDAD”

El concejal Gaitán indicó que “es una sentencia que es una barbaridad. Sucedió que Vialidad había perdido un juicio. Y lo que generalmente sucede con estas cuestiones, es que te paralicen la cuenta. Y a mí me aterrorizaba eso”.

“Fui bastante ingenuo. La Justicia no evaluó nada. Transcribieron el pedido de la Fiscal. Ahora me quedan todas las instancias de apelación. Hay 10 días para presentar una Casación, y creo que en algún momento, va a salir mi inocencia, porque lo soy”

“Incluso, la deuda, todavía anda dando vueltas en Tribunales. No se sabe si es legítima o no. Y aunque esto se llegara a definir de otra manera, ya nadie te saca la mancha en la reputación”.

“Por otra parte, uno no tiene por qué saber de abogacía, porque la ley no te lo exige. Tu opinión es la que te da el abogado. En tanto y en cuanto no se demuestre un dolo, hacer una escuela y transferirla… puede haber un error, pero no un dolo… mi Dios… pero así estamos”, opinó Gaitán sobre la otra causa por la que se investiga a Jorge Rodriguez, extitular de Vialidad.

“Esa es la condena: la social. Yo soy soldado de mil batallas. Un balazo no me va a tumbar. Pero de todas maneras, estoy muy triste con el sistema de Justicia, porque en este caso, debería haber actuado, como mínimo, con el beneficio de la duda, después de 11 años”.

(La Nota digital)