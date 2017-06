La CCC presentó un plan de urbanización para barrios populares.



La Corriente Clasista y Combativa de Entre Ríos presentó en el salón de ATE Entre Ríos, un plan de urbanización de barrios populares para hacer frente al déficit habitacional y las duras condiciones de vida por las que atraviesan miles de familias en toda la Provincia.

Además de abordar la problemática de la Falta de empleo e inyectar dinero que reactive el comercio entrerriano.

Al respecto, la coordinadora de la CCC de Entre Ríos, Silvia Garcia, remarcó que “en diciembre y después de mucha lucha se consiguió que se apruebe nacionalmente la emergencia social”.

“Esto fue un avance para los que no tenemos trabajo pero siempre dijimos que nosotros peleamos por trabajar. Por este motivo fuimos a un relevamiento junto a otras organizaciones sociales de la situación de los barrios más humildes del país. Después de relevar 830.000 viviendas y 412.000 familias en todo el territorio nacional logramos que el 22 de mayo se apruebe el decreto 358/17 del Poder Ejecutivo Nacional que crea el Registro Nacional de Barrios Populares, que certifica la posesión de los vecinos de todas las villas y asentamientos y los habilita para acceder a los servicios públicos y les brinda una herramienta legal para acceder hacia la integración urbana de los barrios marginados”, destacó.

“Desde este logro es que nosotros nos hemos propuesto la urbanización de los barrios populares de nuestra provincia con la finalidad de generar trabajo genuino para los compañeros y además dignificar la forma de vida de hasta el último entrerriano”

Luego Betiana Rodriguez, de la CCC del Lomas del Mirador, comento “la difícil situación que atraviesan los vecinos de muchos barrios de Paraná y otras ciudades de la provincia”. “Muchas veces somos tres generaciones viviendo en la misma casa, no hay cloaca, no hay iluminación, si llueve no se entra ni se sale porque las calles son de barro y no hay cordón cuneta siquiera. Hay quienes necesitar reparar viviendas enteras y hay quienes necesitan terrenos y viviendas para vivir”, sostuvo.

“Este es un proyecto integral, que abarca toda la provincia por un lado, y por otro apunta a resolver el problema de dignificar la vida de los compañeros que viven en barrios olvidados históricamente y palear la falta de empleo”.

“Además el trabajador con su sueldo no especula, no compra dólares, ni los saca al exterior, sino que los invierte en los negocios locales, compra chapas, aberturas, para su casa, compra electrodomésticos y paga sus cuentas, cada millón de pesos invertido de esta forma es un millón de pesos que va de nuevo a los entrerrianos movilizando y activando la economía”, desarrolló Arturo Sedano del PTP.

“Estamos en desacuerdo con la compra de un millón de viviendas prefabricadas a china por mil millones de dólares que planteó el gobierno Nacional principalmente porque podemos hacerlas nosotros como se hicieron en Gualeguaychú. Con una economía contraída por falta de dinero en la calle entendemos que este proyecto es un avance en resolver integralmente este problema”, culminó.

Luego el Arquitecto Mariano Gonzales explicó: “Este es un proyecto que abarca todos los barrios de la provincia y en cada uno hay particularidades para ver. Va a llevar mucho trabajo desarrollarlo pero estamos dispuestos a llevarlo adelante junto con las organizaciones que están presentes y las que quieran sumarse”.

PRESENTES

Para cerrar Silvia García convocó “a las fuerzas políticas y gremiales a expresarse públicamente por el plan de urbanización de barrios populares planteado y agradeció al PTP ese compromiso y el desarrollo del proyecto. Cerro dando las gracias a los partidos presentes, Marcelo Hadad por el Partido Socialista, Carlos Retamoza del PCR, Militantes Renovadores, la CTA Autónoma y a ATE Entre Ríos por la hospitalidad y el acompañamiento”.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) propone un plan de urbanización de barrios populares https://t.co/XAfyK0UPIq — La Opinión Popular (@LaOpinionPop) 22 de junio de 2017

(La Nota digital)