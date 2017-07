El Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos – SUTSER reclama la participación de todos los sectores en el debate.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos sostiene que el proyecto de nueva ley de enfermería que obtuvo media sanción este martes en la Cámara de Diputados no es una norma superadora de la legislación existente sino que, por el contrario, es un proyecto que deja de lado aspectos muy importantes de la tarea profesional y, a la vez, produce inquietud respecto de algunas puntos en particular de la que se propone como nueva legislación.

Fabiana Arquiel, su secretaria General, remarcó en una gacetilla enviada a esta Hoja que fueron “impedidos de participar en el debate” de la nueva norma actores “fundamentales” de la Enfermería, entre ellos el único gremio específico de los trabajadores de la salud en la Provincia.

MEDIA SANCIÓN

Dentro de los aspectos que generan estas consideraciones se puede mencionar que el proyecto con media sanción de Diputados no incluye, por ejemplo, la reducción horaria para los trabajadores de servicios críticos (terapia intensiva, servicio de diálisis, oncología, etcétera). Tampoco hace referencia a la aplicación de lo previsto en la Ley de Salud Mental para el caso de los hospitales polivalentes, respecto procedimientos e incumbencias con los pacientes.

El proyecto tratado en Diputados propone la creación de una Dirección de Enfermería dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia “la que tendrá a su cargo la dirección, organización, planificación y el control de los servicios de enfermería dependientes del Ministerio” estableciendo la designación como director de un funcionario que si bien debe reunir determinados requisitos, será propuesta con un criterio político, en vez de respetar la carrera de los profesionales dentro de este sector del Estado provincial. El Sutser sostiene de manera indeclinable la postura de que ese cargo sea designado por concurso.

PROMOCIÓN AUTOMÁTICA

Advirtió que la ley actualmente vigente tiene aspectos que no se cumplen acabadamente, como el pago de 5% más de sueldo cada cinco años por promoción automática. En caso de que ese aspecto no se contemple en la reglamentación de la ley (si eventualmente se aprobara), quedará sin definición.

JUBILACIÓN

Un punto llamativo, y que ha generado preocupación dentro de los afiliados del Sutser es lo relativo al régimen jubilatorio de los trabajadores. El proyecto con media sanción deroga de manera completa la anterior ley de Carrera Provincial de Enfermería, salvo en el artículo 12°, que es el que fija las condiciones de jubilación del sector. Resulta llamativo que el nuevo articulado propuesto no incluya específicamente esas condiciones, sino que remita a una ley de 47 artículos de la cual se derogaron 46. No se entiende la razón para no señalar expresamente las condiciones de un régimen jubilatorio que es una conquista del sector, y menos en tiempos donde abundan las versiones e informaciones sobre la supuesta intención del Gobierno Nacional de llevar adelante en su jurisdicción e imponer a los gobiernos provinciales un endurecimiento en las condiciones para acceder al beneficio previsional.

“Resulta cuestionable la decisión de incluir a determinados sectores gremiales en la composición de Jurado que evaluará el concurso del personal de Salud”

