La avant premier de la película Lantéc Chaná será en Casa de Entre Ríos.



Este jueves se estrena en Buenos Aires la película Lantéc Chaná, sobre Blas Jaime, el último chaná parlante; previo al estreno se realizará una proyección, con la presencia de los protagonistas, este martes en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

Sinopsis

Blas Jaime, jubilado y expredicador Mormón, oriundo del litoral Argentino, reveló públicamente a sus 71 años, que es el último heredero de la lengua Chaná, etnia nativa de Sudamérica que se consideraba extinguida hace más de 200 años y de la cual se conocían pocos datos. Pedro Viegas Barros, investigador y lingüista del CONICET, validó su lengua y hoy es reconocido por la UNESCO como el último Chaná parlante. Juntos emprendieron la odisea de reconstruir la lengua y cultura, para que no desaparezca como tantas otras en el mundo. ¿Podrán hacer trascender su legado?

Notas

Según la UNESCO, se estima que la mitad de los 6.000 idiomas hablados actualmente desaparecerá a finales de este siglo lo que provocaría perder una gran riqueza cultural y conocimientos ancestrales, especialmente, de lenguas indígenas.

En Latinoamérica los indígenas no solo sufrieron torturas y matanzas para despojarlos de sus tierras e identidades, sino que también hubo culturicidio, problemática indígena que no es habitualmente abordada en las películas y que continúa vigente. Me pareció importante rescatar en este film la fuerza y coraje de Blas Jaime a su avanzada edad, sus dualidades y contradicciones morales, y todo su capital cultural, que se contrapone a la tendencia de las lenguas en extinción.

En Latinoamérica y más precisamente en Argentina, la cuestión indígena siempre fue un tema tabú del que hasta algunos mismos indígenas niegan sus orígenes para evitar ser discriminados.

En las últimas décadas comenzó a cambiar esta tendencia, generando que personas como Blas Jaime se animaran a revelar su verdadera identidad y cultura. Mi propuesta fue colaborar con esa reconstrucción de nuestra identidad Latinoamericana entendiendo que no todos los que habitamos estas tierras descendemos como siempre se intentó imponer “de los barcos europeos” negando la existencia de los pueblos originarios.

El fime está realizado con apoyo del INCAA y producido por ACTITUD CINE y fue seleccionado en el Taller de Proyectos Documentales Atlantidoc.

(La Nota digital)