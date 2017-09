La Paz: descargo de Nico Hack

Es por el asesinato de un perro. Ya habían comenzado a circular fotos suyas en redes sociales.



“Leyendo todos los comentarios parece que me estan acusando a mi de algo que no hice y que soy el mas interesado en que todo se aclare! solo por comentarios de una persona que dijo ver el perro afuera de mi casa antes que muera (en la vereda de enfrente) gracias a esa persona tuve toda la policia en mi casa (no dejaban que entre ni que salga nadie) haciendome pasar el peor dia de mi vida y a mi familia, encartelados como Asesinos sin siquiera saber que pasaba! a toda esa gente que compartia cosas y decia cosas de mi por favor primero hubieran averiguado pórque no se imaginan el daño que causaron! lo unico que lograron es ensuciar a gente que no tiene nada que ver que me den vuelta mi propiedad entera sin encontrar ni siquiera una gota de sangre sin encontrar pruebas de polvora en ninguna parte del taller (ni de nosotros porque nos hicieron todas las pruebas habidas por haber) y lo unico que lograron es que se lleven un aire comprimido que era el unico recuerdo de mi bis abuelo (QUE NO FUNCIONA y que espero recuperar)y que le hagan todas las pruebas que le quieran hacer que se van a dar cuenta que esta trancado y no anda y la gente que me conoce sabe que soy una persona intachable que puedo tener mis defectos pero no soy el tipo de persona que puede salir a la calle con un arma y hacer ese tipo de cosas! para eso hay que estar demente!! pero bueno hoy me toca vivir todo este escrache de gente que solo sabe mi nombre y me juzga sin saber y sin saber quien fue el que cometio el delito! doy gracias a dios que en el momento que ocurrio el echo habia clientes dentro del taller que pudieron constatar que nosotros no teniamos nada que ver! y como consejo no acusen a alguien por acusar sin tener pruebas algunas porque hacen mucho mal y es increíble como ya se hacen distorsiones de los echos y para terminar yo tmb tengo un perro y todos saben el cariño y el amor que le tengo la quiero mas que a un hijo! y para los que dicen que yo lo hice porque tengo mi perra alzada les digo que si fuera por eso lo tendria que haber hecho hace años! o ustedes creen que es la primera vez que se alza? es mas cada vez que se alza mi mayor problema son las quejas que recibo de algunos vecinos porque los perros que andan en la calle hacen todas sus necesidades en las puertas de ellos! y lo unico que les contesto es que yo no tengo la culpa, y que la unica solucion que pueden tener ellos es llamar a la policia denunciar eso y que lleven los perros sueltos a una perrera otra solucion no les puedo dar por que justamente lo que yo no soy es asesino por favor COMPARTAN PARA NO SEGUIR ENSUCIANDO GENTE”

