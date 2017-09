La Paz: le pegaron 7 tiros a una perra

Jonhy Casoli de San Ramírez, zona rural del departamento La Paz, publicó dos fotos y un texto en redes sociales. Sucedió el 29 de agosto.



“ACA LES DEJO UNA IMAGEN DE LO SUCEDIDO AYER, ASI QUEDO NUESTRA PERRA”

Sr FEDERICO ARANGUIZ yo quisiera saber que siente usted cuando mata a un animal indefenso que no piensa que no actúa como usted, yo quisiera saber lo que usted siente haciendo eso.

Al igual que su señora que mira como usted lo hace y se ríe de manera burlona en la cara de los dueños de ese simple animal. Yo pienso no será que por matar perros van a ser mejores personas? Será que por matar a un animal sin maldad usted se siente feliz? O sera que por matar a ese animal usted quiere tener fama de malo?

Malo de donde atrás de una escopeta o un fucil todos somos malos amigo…

Que será lo que por su cabeza pasará cuando agarra a escopetazos a un perro? Se puede llamar persona a una clase de gente así? Yo la verdad creó que no, xq yo jamás mataría a un animal de la forma que lo hizo usted a nuestro animal… Que sólo esta en su chacra por segundos por seguir una liebre, no estaba atrás de sus ovejas, ni de sus vacas, no le estaba haciendo daño a usted y nada de sus cosas… Pero claro en el país en que vivimos nada se puede hacer xq el que tiene plata esta por encima de el que no. Pero yo estoy seguro que hay un dios que todo lo ve, y en esta vida todo se paga tarde o temprano así como la vas a pagar vos por haber matado tantos perros indefensos.

Yo cálculo que este señor a matado más de 100 perros acá en nuestra sona de “san Ramírez” la gente ya esta cansada de denunciar y denunciar y que nunca se les haga nada que el siga matando a los pobres animalitos que a el nada le hacen.

Pido por favor que esto de difunda así de una manera o otra se le pueda hacer algo.

(A nuestra perra le pegó al rededor de 5 tiros, le quebró las dos manos y una pata y después fue y la re mató con dos tiros en la cabeza. Y no mató a los otros dos perros xq se quedó sin cartuchos)”

Alfo Aranguiz: “Esto pasa porque los perros se mal enseñan cuando los usan para robar ovejas y terneros. Los dueños tendrían q responsabilizarse por los daños q cometen y todo el perjuicio q producen. Un perro no tiene más derecho q una oveja, un chivo o un ternero. SI TIENE PERRO MANTÉNGALO EN SU PROPIEDAD Y DELE DE COMER ASÍ NO VA A CAMPO AJENO.”

Camila Vivas Vidaechea: “Eso justifica matarlo de esa manera? Decime ya que hablamos de derechos entre animales que no tienen la capacidad de RAZONAR a quien matan o no, a ese perro se le desaparecieron los derechos a la hora de matarlo? Tenga dueños irresponsables o no, es un animal que no entiende. No se puede justificar lo injustificable”.

