UADER: Carta Abierta por Juicio Académico

Carta Abierta del prof. Sergio Bergallo.



“Comunico a todos que, con relación al Juicio Académico que se me había iniciado, en sus declaraciones ante los miembros del Jurado del día 19 de junio del corriente año, los Prof. Roberto Cabrera Morales y Georgina Bauer manifestaron su decisión de deponer la acción por no haber sido su intención de que se me iniciara un Juicio Académico, y ante la vista de las pruebas presentadas aceptaron se resuelva en una instancia de conciliación.

Quedan por supuesto los 120 folios con los expedientes que se me abrieron desde 2013, con clases grabadas (donde repudiaba el pase compulsivo de un plan a otro de los estudiantes de psicología), artículos periodísticos, petitorios y correos electrónicos, que tienen que ver con mi trayectoria política y fueron calificados como “inconducta”, por lo que una Comisión Ampliada del Consejo Superior solicitó se me aplique el Régimen Disciplinario, y por lo cual se me inició también el Juicio.

Está claro que las autoridades de nuestra Facultad armaron una causa a partir de la nota presentada por los dos colegas, iniciando el Juicio Académico sin haber recibido de mi parte notificación alguna de lo que estaba sucediendo (como tampoco de los expedientes abiertos desde 2013), privándome así de la oportunidad de expresarme y hacer mi descargo.

Ante la demora del Jurado en expedirse, el día de la fecha decidí comunicar esto a todos ustedes.

Saludos”.

Prof. Sergio Bergallo

(La Nota digital)

