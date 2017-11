El Senado entrerriano aprobó por unanimidad el presupuesto 2018 y con voto dividido, la ley de ART. El senador Pablo Canali denunció posibles “carpetazos”.



“Este presupuesto supone recortes en todos los ministerios, recortes en todos los departamentos, en los municipios. Vamos a votar un presupuesto con el que vamos a ser incapaces de resolver los problemas de los entrerrianos. ¿Cuántos recursos menos van a recibir los municipios? ¿Cómo va a afectar esto a las cajas de jubilaciones municipales?”

“No salgo del asombro por el tratamiento que se le da a este tema. Me siento con sensaciones encontradas: tristeza, bronca, un poco de todo. Espero medir las palabras, a pesar de que mi voto es positivo, porque no dejo sin presupuesto a nadie. Es una ley (la del Presupuesto 2818) demasiado importante para que andemos con mezquindades. Pero que no se pierda de vista que se trata sobre tablas un presupuesto de 96 mil millones. Y que se trata sobre tablas porque es parte de un acuerdo político, porque hay intercambio de figuritas. Disiento mucho con (Ángel) Giano y con (Raymundo) Kisser. El Senado no tuvo ni una reunión con el ministro de Economía (Hugo Ballay). Fue invitado por Diputados para el tratamiento del Presupuesto en Diputados. Pero no en el Senado. Ni siquiera se sabe, porque llegó durante la semana, si Diputados modificó o no (el proyecto)”

Intervención ante el tratamiento del Presupuesto 2018 en la Cámara de Senadores de Entre Ríos https://t.co/1K2ePjUSoU — PABLO ANDRES CANALI (@pablocanali) 30 de noviembre de 2017

