El próximo domingo estaremos esperando las 12 de la noche para festejar el hecho de encontrarnos con el inicio del 2018 con, una vez más, una carga de deseos de esperanza y buenaventura a las que ya estamos acostumbrados quienes tenemos varios de estos festejos.

Cada vez que comienza un nuevo año renovamos nuestros deseos y conforme avanza el mismo entramos a buscar excusas para la falta de cumplimiento de los mismos y siempre terminamos encontrando otros a quienes echar las culpas de los fracasos de nuestros deseos.

Generalmente explicamos los fracasos de nuestras aspiraciones en que son otros los que deben tomar las medidas necesarias para que los mismos se materialicen por ejemplo la paz del mundo depende de los líderes mundiales, o el hambre de la humanidad depende de los poderosos económicamente, al igual que el desarrollo, la igualdad de oportunidades, las fuentes de trabajo etc.

Sin embargo basta con pensar en lo esencial de lo que deseamos ocurra el próximo año y encontraremos que podemos hacer cada uno de nosotros para iniciar el camino hacia la materialización de este sueño y quizás solo marchar hacia el sueño nos brinde la posibilidad de seguir manteniendo firme nuestra esperanza y no bajar los brazos y quizás, porque no, acercarnos cada vez más al cumplimiento de nuestros deseos.

Este año he pensado que encontraremos la tan ansiada paz de cada año, si tan solo dejamos de ser violentos en nuestras actitudes y quizás si Ud. comparte este deseo podrían pensar juntos en acciones que nos arrimen a este objetivo, que sin dudas nunca alcanzaremos de manera plena, pero podemos emprender un camino hacia él y quizás la felicidad no está en alcanzar logros sino tan solo en caminar hacia ellos.

Cada uno de nosotros puede con acciones sencillas contribuir al logro de cesar en algunas acciones violentas que no hacen más que alejarnos de la ansiada paz.

Pensemos en los mensajes cargados de odio que se observan en las redes sociales y que no hacen más que movilizar a la violencia, sea por política, discriminación, bulling, ataques a figuras mundiales, fotos trucadas, noticias inexistentes, ataques personales, etc.

Quizás si usáramos las mismas redes sociales para beneficiarnos con información veraz, o para referir momentos de alegría y esparcimiento, bromas sanas, momentos de alegría y logros; desterraríamos de estas redes sociales, que hoy son tan prioritarias entre cada uno de nosotros, mucha de la violencia que se exhibe en las mismas sin un propósito de mejor convivencia.

Hoy en día la grieta hace mucho daño en nuestro tejido social, y es este tejido social el que nos contiene en momentos difíciles.

Quizás antes de utilizar con tanta grosería y violencia estas redes sociales deberíamos interrogarnos sobre el daño que nuestros enunciados, en las redes sociales, ocasiona o puede llegar a ocasionar en otras personas y continuar interrogándonos sobre de que nos sirve en lo personal o en lo colectivo hacerle daño o posibilitar el daño en otras personas.

Me entristece cuando seguidores de Macri dicen barbaridades de hermanos que solo creen que lo mejor sería que nos gobierne Cristina; o cuando los seguidores de Cristina son descarnados con hermanos solo porque hayan pensado que Macri era la solución a los problemas de Argentina.

Me entristece cuando amigos que no son católicos atacan a la jerarquía de la iglesia católica solo por no sentirse llamados por ella y aun entendiendo que sus criticas pueden ser sinceras me pregunto ¿no consideran que otros pueden pensar que sus dichos los ofenden? Qué necesidad puede mover a esta crítica en un ámbito donde hay católicos, evangélicos, judíos, mahometanos, ¿no piensan como pueden sentirse sus amigos que profesan otras religiones? ¿Existe necesidad de incomodar a otros solo por no compartir la fe?

Me entristecen muchas cosas similares; que alguien nos de bronca y ante la falta de argumentación lo tildemos de “negro” “planero” “villero” “oligarca” “conservador” “gorila” “peroncho” he incluso “ladrones” “coimeros” “corruptos” dejaron de ser tipificaciones penales para pasar a ser parte de un agresivo tratamiento personal.

Me entristece cuando algunos piensan que las personas solo valen por lo que tienen o por el dinero que ganan en su trabajo y que agravien a los de trabajos menos remunerados; desconociendo las oportunidades que algunos aprovecharon y otros o no las tuvieron o no las aprovecharon, cuando en realidad debería importar más la dignidad que todos debemos gozar más allá de nuestras posesiones o nuestros ingresos.

Lo mismo ocurre con el hambre del mundo, todos podemos ayudar los hermanos hambrientos, cierto es tampoco terminaremos con el hambre, pero caminaremos hacia ello; al igual que con otros tomas todos podemos aportar lo nuestro en pequeño que hace a la construcción mayor.

Todas estas son acciones que están a nuestro alcance y que podemos realizar todos y cada uno de nosotros y es cierto que esto no terminará con la violencia pero sin dudas nos ayudara y comprender como se camina hacia la paz que tanto deseamos y pregonamos.

Allá vamos 2018; prepárate que vamos por la Paz.

