CARTA ABIERTA DE LOS TRABAJADORES DEL INTI ENTRE RIOS



En los últimos días autoridades del gobierno nacional y referentes locales del PRO han salido a decir públicamente que los despidos en el INTI se deben a incumplimientos varios por parte de los trabajadores y que se trata de una medida de justicia tendiente a premiar a quienes realmente trabajan. Sabemos que con discursos de estas características apuntan a deslegitimar nuestro reclamo y a justificar ante la sociedad algo que a todas luces es una injusticia, por eso nos queremos dirigir a los entrerrianos para desmentir estos dichos agraviantes y para contarles algunas cosas que no se dicen.

Los trabajadores del INTI tenemos un profundo compromiso con nuestra tarea cotidiana y entendemos que el trabajo en el Estado no es sólo un medio de vida sino también una tarea fundamental para el funcionamiento social. Ese compromiso, esa convicción es lo que nos mueve a defender al INTI, ahora y en cualquier circunstancia.

Lo que hoy se está discutiendo no es solamente la fuente de trabajo de 250 familias en un contexto de crisis, lo que hoy está en juego es la defensa de un organismo de tecnología que cumple un rol central en la sociedad, que regula muchísimas actividades que garantizan condiciones de seguridad en elementos de uso cotidiano, que garantiza que en cada intercambio comercial lo que se mide sea lo que dicen los instrumentos de medición y no otra cosa (balanzas o surtidores por poner el ejemplo más cercano), un organismo que trabaja para que se desarrolle la industria nacional y la tecnología llegue donde se necesita.

El Presidente, el Jefe de Gabinete y diversos funcionarios locales repiten el cuento de que los despidos se deben a incumplimientos laborales, inasistencias etc. Una burda mentira, de haber sido el caso ¿Por qué no apelaron a los mecanismos administrativos arbitrados a tal fin (los hay y están reglamentos, procesos de sumarios, suspensiones etc.)? ¿Por qué indemnizarían a tanta gente si hubiera causales justificados? ¿Cómo explican que muchísimos de los despedidos tengan calificaciones sobresalientes realizadas por sus superiores? Como explican los directores de los centros de investigación y desarrollo, que son los superiores directos de los trabajadores despedidos, saquen un comunicado calificando de injustos los despidos y solicitando que se vuelva atrás con una medida que atenta contra la institución?

En Entre Ríos como en el resto del país los trabajadores despedidos cumplen correctamente sus tareas y trabajan en proyectos de suma importancia para el desarrollo regional. Durante estos días hemos recibido una innumerable cantidad de notas de apoyo de los diversos sectores productivos con los que trabajamos y tenemos documentación respaldatoria de lo que decimos. Por eso llamamos a que quienes infundadamente nos han descalificado se retracten e invitamos a la ciudadanía en general a acercarse al Centro ubicado en el Parque Industrial, Ruta Nacional 14 KM 124 de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde estamos en asamblea permanente, para conocer la importancia de nuestros trabajos y tener de primera mano información de lo que está sucediendo en el INTI. Estamos convencidos que nuestro reclamo es justo, por eso vamos a seguir peleando por nuestras fuentes de trabajo y defendiendo al INTI de los ataques en curso.

(La Nota digital)

Anuncios