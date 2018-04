E. M. R.

Recientemente se conoció que los legisladores nacionales cambiaron los pasajes que no habían usado, en el 2017, por dinero efectivo y muchos interpretamos que en esta conducta existía un encubierto sobresueldo que para algunos fue mayor al devolver más pasajes y para otros, inferior, atento a que utilizaron parte de los mismos.

Como primera visión, esto plantea la existencia de dos mundos absolutamente dispares, uno con todos los privilegios que emanan del poder y del dinero; ya que no basta solo con el dinero ni solo con el poder hacen falta los dos requisitos juntos para gozar de privilegios, que a muchos asombran y a otros los irrita hasta el hartazgo, sin dejar de recordar que esta diferencia no es de estos tiempos sino que viene de tiempos inmemorables pero que atento al cúmulo de información que existe en la actualidad y el mensaje sobre la corrupción pretendiendo diferenciar entre santos y corruptos, es que el tema se torna más irritante.

Veamos si podemos comprender de que se trata: la Cámara de Diputados y la de Senadores entrega a cada legislador 20 tramos de pasajes aéreos y 20 tramos de pasajes terrestres, ambos para viajar a cualquier punto del país, para que los diputados o sus empleados puedan trasladarse; ocurre que los Senadores que no los utilizan pueden cambiarlos por dinero los 20 aéreos y solo 10 de los terrestres por ello quien canjea todos los tickets lo hace a $3401 los aéreos y 240 los terrestres en el caso de los Senadores y en el caso de Diputados $1.350 los aéreos y los terrestres a $ 650 pudiendo los diputados cambiar los 20.

Esto significa que cambiando todos un Senador obtiene $ 70.420 por mes lo que representa un sobresueldo del 70% ya que de sueldo perciben 120.000 sin contar otros rubros como el desarraigo y demás; y en el caso de los Diputados pueden obtener $ 40.000 más por mes lo que representa un sobresueldo del 45% ya que perciben $90.000.

No se pregunte qué pasa con el poder Judicial conociéndose historias de viáticos que motivaron más de un escándalo pero además recordemos que los jueces no pagan ganancias lo que no es poco tratándose de sueldos abultadísimos.

En el caso del Ejecutivo conocemos funcionarios que fueron puestos para controlar el uso de bicicletas y muchos otros casos donde perciben sueldos absolutamente desmedidos para una sociedad en crisis.

Reitero una vez mas no hablo solo de esta época hablo de la inveterada costumbre de los funcionarios e integrantes del poder político en la argentina.

Otro sector es el de los empresarios argentinos que viven ostentosamente solo porque el Estado paga sus productos o servicios a valores siderales en relación a los del mercado, o porque el Estado les garantiza un monopolio que les permite suculentas ganancias sin mucha inversión; o cuando invierten primero piden tarifas y luego de percibir las tarifas deseadas comienzan lentamente con la inversión que ellos no realizan sino que obtienen de una mejora en los precios o las tarifas.

También con poder y dinero existen funcionarios a quienes poco le importa el sueldo sí la posición que ocupa que permite que intervengan a la decisión, por ejemplo, de endeudar a la argentina y que sus clientes, contactos y ex empresas sean los tomadores de ese endeudamiento asegurándose tasa de mercado internacional inusuales a diez años de plazo u otros que decidan la importación de gas y se lo compren a la multinacional que hasta hace muy poco poseían acciones.

Integran este mundo una elite de los deportistas de mucho ingreso, periodistas de alto vuelo, en tanto estén en sus trabajos, artistas de buenos ingresos.

Este es uno de los mundos el otro es de los que se esfuerzan por pagar tarifas a valores de países desarrollados con alto nivel de consumo, o que se esfuerzan por pagar la pesada carga tributaria o el de los trabajadores a quienes siempre le ponen techo en lo que pretenden ganar o a los cuentapropistas disfrazados de tenedores de empleo que mes a mes batallan por permanecer con sus contratos.

El primero de los mundos descriptos dice cómo deben vivir los integrante del segundo de los mundos; pero ellos no saben de los precios, no van al supermercado, no toman transporte público, no van a los hospitales concurren a las clínicas de excelencias para muy pocos; es más si Ud. observa algunos de ellos cuando salen a comer y hacer vida social los acompaña un séquito de personas que los protegen y pagan cuando hay que hacerlo, ellos no lo hacen como lo hace la inmensa mayoría de los mortales.

Con el cambio de pasajes, durante el 2017, por dinero Carrió lidera en montos la lista pero muchos están por encima de los $300.000 otros superaron a los $200.000 y unos pocos recibieron más de 100.000.

Los diputados de izquierda y algunos otros dicen que con estos pasajes ayudan a los compañeros que no pueden costearse viajes; otros dicen que el dinero lo donan a fundaciones; en realidad es loable pero sería bueno que donaran de lo suyo y no plata que el estado necesita y con lo ajeno no es loable; también muchos deportistas y artistas o empresarios utilizan el camino de la donación es aceptable esta actitud pero a no olvidar que deducen buena parte de ello de su carga impositiva y en el caso de los deportistas utilizan estos actos para promocionar su figura ante firmas que le pagan muy buena publicidad.

En semejante escandalo el Presidente ha dicho que deberían suprimirse los tickets y que si los legisladores necesitan más que pidan sin andar con rodeos, por lo tanto es posible que se busque la manera de disfrazar nuevamente este ingreso en un mundo como el de los legisladores donde están molestos porque la Asociación de Personal Legislativo logro, lo que consideran un escueto, 8% en la paritarias a la cual están atadas los aumentos de sus dietas.

Dos mundos diferentes uno en la opulencia y el otro en la lucha por sobrevivir.

(La Nota digital)

