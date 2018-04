Tincho

No voy a hablar de feminismo ni de machismo, quiero encarar este tema como alguien que cree firmemente en la libertad de cada persona de hacer lo que quiere sin joder al otro.



No voy a hablar de feminismo ni de machismo, quiero encarar este tema como alguien que cree firmemente en la libertad de cada persona de hacer lo que quiere sin joder al otro, y muchos diran cómo podes estar a favor del aborto si justamente afecta al otro y ahí esta el punto donde yo no estoy de acuerdo, para mí el ser está vivo al nacer, si no nace no puede morir es un concepto debatible si claro, muchos biólogos y médicos debaten sobre cuándo comienza la vida, si en la gestación, si cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, etc. pero la realidad en el día a día, no se festeja el día en que tu mamá tuvo sexo con tu papá, se festeja el día de tu nacimiento. Desde el punto de vista religioso no se tiene un funeral cuando hay un embarazo que no llega a término, no hay tumbas en ningun cementerio, solo existen cuando el bebé nace. Podemos debatir sobre por qué en las culturas orientales las personas que nacen ya tiene un año porque les cuentan los 9 meses que estuvieron dentro de la madre pero ese es otro tema.

La mayoría de las personas que están en contra del aborto son religiosos en su mayoría católicos y tengo que decirlo soy una persona racional, entiendo la fe y me encanta la fantasía, pero no puedo argumentar contra alguien que encuentra las respuestas en algo supuestamente escrito hace 2000 años pero que solo toma las partes que le conviene de ese libro, no quiero caerle a la religion en este post, pero yo tengo memoria recuerdo cómo pasaron de esconderse de los romanos para no ser comidos por leones por su practicas religiosas a quemar gente en la hoguera, a otras personas por sus prácticas religiosas (nobody expects the spanish inquisition).

Pero con tan solo escuchar a algunos de los exponentes en contra del aborto que a uno se le viene a la cabeza, posta puedo entender los motivos pero aunque sea, dame argumentos que me hagan dudar pero ni siquiera están cerca…

Ricardo Bach de Chazal (Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires): “Ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye el aborto voluntario como un derecho, ni admite indirectamente que la práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo. Por el contrario, una interpretación de buena fe debería llevar al más enérgico rechazo de esta práctica homicida”.

Tincho de Buenos Aires: Tampoco en su momento incluian el voto femenino, el divorcio, el matrimonio igualitario ni la internet… denle a este hombre un frapuccino y bienvenido al siglo XXI.

Juan Gregorio Navarro Floria (Profesor UCA): “Se quiere imponer la obligatoriedad al aborto, por más que el que lo tenga que practicar lo rechace. La libertad de conciencia quedará vacía, sería incoherente restringirla. Es un conflicto de derechos humanos. El Estado también se tiene que hacer cargo de quiénes no deseen formar parte”.

Tincho de Buenos aires: Chabón nadie te quiere obligar a que abortes, se quiere que en caso de que sea tu decisión llegar a eso, puedas hacerlo en condiciones saludables sin poner en peligro tu vida… pero qué se puede esperar de un profesor de la universidad CATOLICA argentina… si decis otra cosa el Opus te manda a caminar sobre sal.

