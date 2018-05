La Unión Europea prohíbe el uso en espacios abiertos de tres insecticidas peligrosos para las abejas. Las sustancias son: clotianidina, imidacloprid y tiametoxam.



Los países de la Unión Europea han votado este viernes 27 de abril a favor de prohibir el uso en exteriores de tres insecticidas neonicotidoines por el peligro que representan para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel.

En concreto, los Estados miembros han respaldado a nivel de expertos la propuesta de la Comisión Europea que abogaba por incrementar las restricciones que existían desde 2013 sobre las sustancias clotianidina, imidacloprid y tiametoxam.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria – EFSA confirmó en un estudio publicado en febrero de este año que la mayoría de los usos de estas tres sustancias representan un riesgo para las poblaciones de abejas de la miel.

España ha votado finalmente a favor de prohibir los tres neonicotinoides, según han informado fuentes diplomáticas, que también han señalado que ha habido una “mayoría clara” a favor de la propuesta del Ejecutivo comunitario.

El concreto, el uso en exteriores de estos tres neonicotinoides estará prohibido y sólo podrán ser utilizados en invernaderos permanentes en los que no se espera que las abejas estén expuestas a esta sustancia, según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado.

“La Comisión había propuesto estas medidas hace meses sobre la base de información científica de la EFSA. La salud de las abejas sigue siendo de capital importancia para mí dado que está relacionada con la biodiversidad, la producción de alimentos y el medio ambiente”, ha declarado el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

El Ejecutivo comunitario adoptará formalmentes en las próximas semanas las nuevas restricciones, que entrarán en vigor a finales de año.

Las organizaciones ambientales, que han estado años trabajando para conseguir la prohibición de tres insecticidas neonicotinoides, han celebrado este viernes la decisión de la Unión Europea de prohibir el uso en exteriores que consideran “excelente noticia para las abejas y otras especies y para el planeta en general”.

El portavoz de la campaña de agricultura de Greenpeace España, Luis Ferreirim, considera en declaraciones a Europa Press que es “fantástico” que al final España haya decidido votar, junto a otros 15 Estados miembro, “a favor de la protección de las abejas” porque su voto “ha sido decisivo para garantizar la prohibición”.

Para Ferreirim, esta decisión es “paso fundamental” en una transición hacia una agricultura sostenible pero advierte de que “no se puede quedar aquí”.

En ese sentido, asegura que ahora es “importante” que “lo antes posible” se publique el Plan de Acción Nacional para la Protección de los Polinizadores y se trabaje “seriamente” en el fomento de la agricultura ecológica.

”Son excelentes noticias para las abejas y otras especies, pero sobre todo para el planeta en general”, ha expresado el portavoz de Greenpeace que subraya, no obstante, que esta es la “punta del iceberg” ya que hay muchos otros plaguicidas perjudiciales para la biodiversidad.

Además, se alegra de esta “victoria para muchas organizaciones” que han trabajado durante “muchos años” para lograr este paso e insta ahora a la Unión Europea a ampliar la prohibición al resto de insecticidas que son “igualmente peligrosos” para las abejas y otros polinizadores.

