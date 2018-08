Multa por efecto cancerígeno

En el medio de la transición Bayer-Monsanto, Monsanto deberá pagar una multa de 280 millones de dólares a raíz del daño ocasionado sobre la persona de DeWayne Johnson en los EE. UU. debido al efecto cancerígeno del glifosato.

(La Nota digital)

