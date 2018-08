E. M. R.

Hace algunos años –quizás bastantes- en una charla con el periodista y amigo el Prof. Narciso Cena me comentaba “estoy cansado de los políticos” y además me consignaba que esto le impedía llevar a cabo su tarea periodística ya que estaba predispuesto a descreer de todos los políticos; entonces yo intentaba sacarle esa idea de la cabeza pues no comprendía como alguien podía cansarse de los políticos y que este cansancio no le permita llevar a cabo su tarea periodística, sin embargo hoy lo entiendo ya que estoy cansado de todos los políticos por distintas razones que me hace perder la posibilidad de creer en alguno.

Estoy cansado de que los responsables del gobierno de la gestión kirchnerista nieguen a pies juntillas los hechos de corrupción que al menos involucran a numerosísimos ex funcionarios claves del gobierno anterior; pero también estoy cansado que funcionarios de la actual gestión vinculados a empresas permitieron que estas se beneficiaran con decisiones de gobierno.

Estoy cansado de que se recite la pesada herencia para justificar la impericia en la actual gestión de gobierno.

Estoy cansado que Cristina hable de un complot judicial en su contra cuando en realidad está siendo sospechada en una investigación judicial tratando de establecer si ella era o no participe de una organización de corrupción en la obra pública y en otras áreas.

Estoy cansado que lo políticos de Cambiemos pretendan defenestrar las críticas del Kirchnerismo señalando que se robaron todo cuando las intervenciones de ventas de dólares del Banco Central o las licitaciones de dólares fueron y son una forma de quedarse con dineros del Estado de manera legal; vale la pena aclarar que el miércoles 29 como ejemplo el central licitó dólares a 31,50 –cuando ya cotizaba a 34- que solo podían comprar un grupo selecto de financista e inversores y que a los pocos minutos podían venderlos a 34,50 en el mercado de cambio, todo legal, pero una fuga de divisas sin precedentes.

Estoy cansado de la falta de oposición seria y de las pretensiones de Cristina Fernández que con un piso del 30% de los votos se cree la dueña de la pelota cuando en realidad se sabe que este caudal no aumentaría sin la unificación de todo el Peronismo lo que cada vez parece más lejano.

Me cansé de los referentes sociales que con Duhalde están profetizando una espantada del Presidente Macri dando cuenta de la posible renuncia para potenciar la figura de un “piloto de tormentas” como sería Lavagna.

Me cansé de que se piense en la necesidad de un ajuste para frenar la inflación ya que el gobierno indican que el déficit produce inflación, también me cansé de los que pretende hacernos creer que el Estado es como una familia que gasta más de lo que ingresa por lo cual debe disminuir el gasto; cuando en realidad lo que uno debe hacer es producir más, esto es tener más empleos o que todos los integrantes de la familia en condiciones de trabajar lo hagan y que la distribución de este ingreso no sea para solo alguno de los integrantes de la familia sino distribuidos en torno a sus necesidades impostergables y el remanente de manera equitativa.

Me cansé que este gobierno no le importe que la actividad económica cayó el 6.7% y que no cayó más porque solo una actividad creció y que tampoco lea el gobierno que esta actividad es la de “servicios financieros” que creció un 4,7% lo que evito una caída mayor y a pesar de ello es histórica.

Me cansé de que se pretenda hacer creer que los problemas del valor del dólar sean solo la sequía y los cuadernos de Centeno que son uno de los problemas pero que oculten que el mayor problema es la fuga de capitales por miedo a que Argentina no pueda pagar su deuda externa y por ello todos pretendan dólares a cualquier precio.

Me cansé de que se indique que el mundo y el FMI nos apoyan y que este último con su adelanto de sumas que nos tenían prometidas para el 2020/21 de alrededor de 29.000 Millones de dólares terminaran con el temor de faltas de divisas y que nos oculten que nuestro país solo para cubrir el déficit, pagar el saldo de las importaciones y cubrir viajes al exterior necesita más de 30.000 Millones por año y que las reservas no son todas en dólares y liquidas de donde aun con el adelanto estamos los pies fuera del plato por utilizar un aforismo no grosero.

Me cansé de una justicia que obtiene los elementos necesarios para llevar adelante una lucha histórica contra la corrupción y no tenga presente que por tratarse de una investigación que hará una bisagra en nuestra historia debe llevar a cabo, la misma, de manera ejemplar y cumpliendo con todos los requisitos procesales y las garantías necesarias de un proceso impoluto y que además utilice el sentido común para no empañar con nulidades un juicio de estos quilates; pero sin embargo allanamientos donde no dejan estar presentes al abogado que abre la puerta o el secuestro de objetos personales, sin que esto tenga ninguna necesidad ni sentido alguno, hace que posibilite la crítica al accionar de una justicia que debería estar por encima de todas estas banalidades.

Me cansé de la política, me cansé de los discursos políticos que hablan de fuentes de trabajo, de aumento de la producción, de cuidar a los que menos tienen, de fomentar la educación, la salud y la vejez.

Pero de lo que más me cansé es que la escena política solo comprenda a Cristina y a Macri.

Hora lo entiendo a Narciso y comprendo lo que me contaba hace años, y a Uds. perdón por abusar de esta columna buscando catarsis.

Puedes leer “ME CANSÉ” en https://t.co/Yc6xOS0fuJ — Eduardo Martín Romer (@emromero31) 30 de agosto de 2018

(La Nota digital)

Anuncios