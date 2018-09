“Hay que salvar este espacio”

Expropiación de terrenos en el acceso al Camping “Toma Vieja”.



La viceintendenta Etienot (PRO) dijo que “hay que salvar a este espacio que tiene una utilidad pública reconocida”.

“La comunidad desea y quiere que se proteja el mismo”

La viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot se refirió a la situación generada con los terrenos ubicados sobre la barranca del río Paraná, en la zona de acceso al Complejo Turístico “Toma Vieja”, destinados al Proyecto de Recuperación del Borde Costero, según lo dispuesto por la ordenanza Nº 9.191/13 y la ley provincial Nº 10.288/14, que autorizaron la adquisición del inmueble ubicado en calle Blas Parera 4.328 por parte de la Municipalidad y declararon de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación los mismos, respectivamente.

El tema fue motivo de debate en la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante celebró el 13 del corriente, al ingresar a tratamiento del cuerpo sendas iniciativas impulsadas por la edila Cristina Sosa (FpV).

La primera de ellas promoviendo la presentación ante la justicia de un pedido de Amparo Ambiental del monte y paisaje natural del lugar, en el sector comprendido entre la torre de alta tensión y el ingreso al mencionado camping y, la segunda, instando a la “urgentísima” tramitación de expropiación del predio, propiedad del señor Nelson Laffaucci, que se decidió girarlas a Comisión para su estudio.

La novedad surgió cuando tomó el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Legislación, María Marta Zuiani (Cambiemos), al manifestar que el plazo para ejecutar la expropiación, a pesar de contar el municipio con los instrumentos legales exigidos para ello y precedentemente mencionados “estaba vencido y el expediente archivado”.

En razón de ello fue que la legisladora informó a los ediles presentes que como consecuencia de ello “el propietario de los citados terrenos tiene derecho a la reversión”.

Al retomar la consideración del tema, en declaraciones a la prensa, la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, lamentó que a casi tres años de la actual gestión “nunca nos hayan notificado de tal situación”.

Refiriéndose a las expresiones de Zuiani en el recinto, que además integra la Comisión de Planeamiento Urbano del cuerpo legislativo, sostuvo: “A mí no me alcanzan a convencer en cuanto a que no haya nada que hacer para salvar este espacio, que tiene una utilidad pública reconocida”.

Al respecto, enfatizó: “Necesitamos rever esto, ya que no puede ser que el mero transcurso del tiempo pueda ser una forma de perder derechos que los órganos de la democracia (Concejo Deliberante y Legislatura Provincial), dijeron son importantes para la Municipalidad de Paraná”.

Al profundizar sus consideraciones sobre el tema, manifestó que “tanto la concejal Zuiani, como legisladora de la ciudad, escribana y que integra la Comisión de Planeamiento Urbano, la cual se integró con todas las fuerzas vivas de la ciudad, espero que hagan un planteo y arrimen una solución que aporte legislativamente” e instó al intendente Sergio Varisco a que “tome cartas en el asunto y en particular ponga este tema en agenda, y en caso de haber algo que viabilizar a través del Concejo nos remita el proyecto para que le demos el curso que corresponda”.

“Espero que estén a la altura de las circunstancias porque hay cosas en que la oportunidad lo es todo, y éste es el momento”.

“Nosotros no hemos sido anoticiados de ninguna cuestión sobre este tema, ya que lamentablemente el Departamento Ejecutivo no nos ha comunicado absolutamente nada al respecto”, referenciando que “sí tomó decisiones con otros temas similares, como la compra del terreno al empresario (Jorge) Anadón, en la exfábrica de Cemento Portland”, por un valor de un millón doscientos cincuenta mil dólares, reflexionando: “Son criterios que tiene la intendencia”.

“Es indispensable generar certezas en torno a esta cuestión y si no hay voluntad de hacerlo que se manifieste”, subrayó Etienot, y agregó: “A partir de ahí buscar los nuevos acuerdos para ver si se logra derogar esa normativa o seguir adelante”.

“Es necesario también aportar certeza a la comunidad, que lo desea y que quiere que se proteja este espacio”.

(La Nota digital)

