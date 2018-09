Intendente escribió en redes sociales

Con advertencias, el intendente de Maciá salió a respaldar al diputado Ricardo Troncoso – UCR.



“Mientras trabajé hoy de mañana pensaba si llamarme a silencio o hacer esto, en este escrito salgo a bancar al jefe del proyecto político que ha llevado a Maciá a ser lo que es hoy y estoy hablando de Ricardo Troncoso jamás me he metido en su labor legislativa o su relación en cuanto a sus empleados pero si puedo decir que jamas cometería un acto como el que están señalando, porque conozco su conducta como funcionario público. Lo único que les pido a los que se prendan en esta que después se la banquen y otro cosita más, con la familia NO. Esto es política y quienes estamos en esta ponemos el cuero dejando al costado todo lo demás.

Román Alexis Troncoso”.

(La Nota digital)

