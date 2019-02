Carlos “Negro” Aguirre

Aquí comparto y pego este texto con la información que muchos ya conocemos porque hemos sido notificados por nuestros delegados en las entidades recaudadoras de nuestros derechos.

Siguen robando y esta es una más de sus maniobras que desarticulan y luego destruyen fuentes laborales a las que desconocen en absoluto. Un país donde lo único que vale es el negocio, y la única ley que lo rige es el abismo entre los que tienen y los que no tienen. Hacia ese norte va la nave. Desolador!

Ahora sí comparto el texto -de Lucio Albirosa:

“Se llama Laura Rodríguez Machado, es legisladora de Cambiemos y presentó un proyecto para terminar con los pagos por Derecho de Autor para, justamente, autores y compositores.

En el caso de los letristas, por ejemplo, que debemos escribir casi una vida y empujar el ruego de que tu letra acompañe una melodía que se escuche en todos lados, se suba a un escenario grande y se difunda en cuanto espacio sea necesario para cobrar un mango de SADAIC cada noventa días y al menos soñar que tendrás una jubilación, ahora no solo apuntan a terminar con el pago de derechos sino también que pretenden terminar con el trabajo que, tanto compositores, letristas e intérpretes se toman a pecho, se diluya por antojo de una legisladora que no tiene la más remota idea del esfuerzo, dedicación y tiempo le ponemos a nuestro oficio.

¿Por qué comienza la idea? Te lo cuento.

Esta mujer es servil al empresariado hotelero y estos se habían molestado por el cobro de SADAIC a sus espectáculos privados donde bandas y solistas tocaban en cada fiesta organizada por las grandes cadenas hoteleras del país. No entendían por qué hay que pagar los derechos a los “artistas” y entonces decidieron que la legisladora actúe en consecuencia. El Proyecto N° 503/18 no solo busca, en caso de ser aprobado, terminar con el pago de derecho de autor al trabajo en hoteles y fiestas vip, sino que servirá como jurisprudencia legal para no pagar los derechos de autor al artista en ningún evento, medio de difusión o festival. Y obvio, AADI, CAPIF y SADAIC deberán entregarle al gobierno ese mínimo del 14% cobrado, del cual se reparte una tajada dividida en tod@s l@s autor@s y compositor@s que interceden en la actuación. O sea, si antes cobrabas apenas 325,00$ por un Reparto Compartido de 5 canciones en el escenario, siempre que el público sea superior a 1.500 personas, ahora no te vas a llevar ni los aplausos”.

Encuentro con los hermanos Lucía y Joaquín Galán en el Aeropuerto de Córdoba, tras su presentación de anoche en el Festival de Villa María. ¡Gracias @PimpinelaNet por participar de uno de los festivales más tradicionales de nuestra provincia! #FVM2019 pic.twitter.com/fpTH4t5Zov — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) 11 de febrero de 2019

