208 canciones prohibidas por la última dictadura cívico militar. Listado y video.

En el video hecho en vivo en 2005 puede disfrutarse la sección “Canciones prohibidas” protagonizada por Chino Laborde, Pablo Dacal, Tonolec, Faauna + Alika, Fabi Cantilo + David Lebon + Fer Isella, Javier Malosetti, Emilio del Guercio, Palo Pandolfo + Ignacio Montoya Carlotto y Leo García + Litto Nebbia.

Entre las canciones prohibidas por la dictadura se encuentran, por caso, “Loco por tu culpa” de Palito Ortega; “Tu cuerpo” de Roberto Carlos; “Preludio de amor” de Donna Summer; “Cocaína” de Eric Clapton; “Me gusta ese tajo” de Luis Alberto Spinetta; “Chamarrita de los milicos” de Alfredo Zitarrosa; “Triunfo Agrario” de Armando Tejada y Gómez y César Isella. También “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara; “Las madres cansadas” de Joan Baez; “Gilito del Barrio Norte ” de María Elena Walsh; “Compañera mía” de Alberto Cortez; “Estamos prisioneros” de Horacio Guarany; “Doña Fiaca” de Eladia Blázquez; “La bicicleta blanca” de Astor Piazzola y Arturo Ferrer; “Canción de amor para Francisca y su hijita” de León Gieco; “Cara de tramposo, ojos de atorrante” de Cacho Castaña; “Otro ladrillo en la pared” de Pink Floyd, entre más.

Emitido por Visión 7 noticiero de la TV Pública argentina, el lunes 25 de mayo de 2015.

LISTADO COMPLETO

“YO TE AMO PERO NO MUCHO” 26।11।69 Conart

“YO TE AMO, YO TAMPOCO” (S. Cainsbourg) 05।02। 70 Conart

“FACILMENTE”(Eber Lobato) 07।10।70 Ert

“LE BAJAS LA CAÑA PARA IR A PESCAR” 14।07।71 Ert

“LA DEL TELEVISOR” 10।01।73 Comfer

“FIEBRE EN LA JUNGLA” (B.Coor) 25।19।73 Comfer

“DEBES DARME UN POQUITO MAS” (Rabito) 03।05।74 Comfer

“YO QUIEERO TU QUIERES” (Cacho Castaña y Greco) 03।05।74 Comfer

“ELLA ME ARRUINO LA FIESTA” 31।07।74 Comfer

“BESAME” (Rik Springfield) 26।09।74 Comfer

“ME CASE EL SABADO” (Dino Ramos) 10।10।74 Comfer

“CONTRABANDISTA DE FRONTERA 03।12।74 Comfer

“YO TENGO UN GANCHO” (Coco Diaz) 09।01।75 Comfer

“LA NIÑA SUEÑA” (H. Lanzi) 21।03।75 Comfer

“ESTE CRISTO AMERICANO” (Petrochelli) 09।04।75 Comfer

“P’AL COMISARIO” (M. Ortiz Ayala) 14।07।75 Comfer

“HASTA SIEMPRE” (Carlos Puebla) 03।09।75 Comfer

“EL DIVORCIO” (Raul Hormanza) 09।09।75 Comfer

“CHACARERA DEL EXPENDIENTE” (G. Leguizamon) 21।10।75 Comfer

“BUENAS NOCHES, DOCTOR” (Limiti y Shapito) 02।01।76 Comfer

“VOLTEAME EL DISCO” (José Muñoz) 02।02।76 Comfer

“CARA DE TRAMPOSO, OJOS DE ATORRANTE” (Cacho Castaña) 22।04।76 Comfer

“ACARICIAME, ACARICIAME, ACARACIAME”22।04।76 Comfer

“SI TE AGARRO CON OTRO TE MATO”(Cacho Castaña) 22।04।76 Comfer

“LOCO POR TU CULPA” (Palito Ortega) 13।05।76 Comfer

“TU CUERPO” (Roberto Carlos) 26।05।76 Comfer

“JAMAS” (Camilo Sesto) 03।06।76 Comfer

“ME GUSTA ANDAR” (Cohane) 03।06।76 Comfer

“EL PESO DEL PECADO” (Aldo Monges) 17।06।76 Comfer

“ES INUTIL VOLVER” (Jouveaux, Auriat, Micheli) 17।06।76 Comfer

“EL CONDOR VUELVE” (A.Tejada Gómez, E.Aragón) 22।06।76 Comfer

“NO ME TOQUEN EL INSTRUMENTO” (Mercado, Beltrano y Yovino) 07.07.76 Comfer

“LO IMPORTANTE ES SABERLO” (Magioglio, Anelli) 07.07.76 Comfer

“HOY TE QUEREMOS CANTAR” (Moretto, Molina y Barrueco) 09.09.76 Comfer

“TENGO GANAS DE TI” (Fernando) 09.09.76 Comfer

“AMAR PARA AMARTE” (Moroder, Bellote y Summer) 09.09.76 Comfer

“AMOR LIBRE” (Camilo Sesto) 09.09.76 Comfer

“NUESTRO PUEBLO” (Cardenal y Amer) 09.09.76 Comfer

“NO,NO,NO” (Sabina Chufinik) 15.10.76 comfer

“HOMENAJE A HERNAN FIGUEROA REYES-SUS ULTIMAS CANCIONES” 04.11.76 Comfer

“CON PLUMAS Y CON DESENGAÑO” 15.11.76 Comfer

“ENTRE LA LLUVIA Y EL VIENTO” 15.11.76 Comfer

“ME GUSTA ESE TAJO” (Spinetta) 26.11.76 Comfer

“CHAMARRITA DE MILICO” (Zitarrosa) 01.02.77 Comfer

“TONADAS DE NAHUEL RODRIGUEZ” (Vicente Bianchi y Neruda) 25.02.77 Comfer

“ADAGIO EN MI PAIS” (Zitarrosa) 03.03.77 Comfer

“TRIUNFO AGRARIO” (Tejada Goméz,Cesar Isella) 03.03.77 Comfer

“MI LUNA” (Manolo Galván) 03.03.77 Comfer

“EL REY DE LOS CANTANTES” (Virgilio) 08.03.77 Comfer

“PREDULIO DE AMOR” (Donna Summer ) 08.03.77 Comfer

“EL PROGRESO” (Roberto y Eramos Carlos) 10.03.77 Comfer

“LA TREGUA” (Patricio Manns) 10.03.77 Comfer

“UN AMIGO,UNA FLOR, UNAS ESTRELLAS” (A.Porcha,C.Isella) 10.03.77 Comfer

“TE RECUERDO AMANDA” (Victor Jara) 18.03.77 Comfer

“LAS MADRES CANSADAS” (Joán Báez) 18.03.77 Comfer

“ESQUINAZO DEL GUERRILLERO” (F.Alegría, R.Alarcón) 18.03.77 Comfer

“NO NOS MOVERAN” (Joán Báez) 18.03.77 Comfer

“EL POTRO MARIO” (M.A.Ritro,Castillo) 22.03.77 Comfer

“AGARRAME LA ESCALERA” (M.Castellón,Morales,Loubet) 30.03.77 Comfer

“ME GUSTA TU ROSA ROJA” (M.Castellón,Morales,Loubet) 30.03.77 Comfer

“LA TAJADA DE SANDIA” (M.Castellón,Morales,Loubet) 30.03.77 Comfer

“GILITO DEL BARRIO NORTE” (María Elena Walsh) 12.04.77 Comfer

“EL PRIMER BESO” (Ray Girado) 15.04.77 Comfer

“VIENTO” (Alberto Cortez) 02.05.77 Comfer

“JUANA AZURDUY” (A.Ramirez, recitado por Barbieri) 06.05.77 Comfer

“NO NOTAS QUE ESTOY TEMELANDO” (J.C.Calderón) 09.05.77 Comfer

“CUERPO SIN ALMA” (Casella) 07.06.77 Comfer

“COMO A LOS TRECE AÑOS” (Mathias) 07.06.77 Comfer

“PODRIA SER MAGICO” (Donna Summer) 23.08.77 Comfer

“FIEBRE DE SABADO” (Donna Summer) 06.08.77 Comfer

“LOS BOTONES” (Roberto y Eramos Carlos) 06.08.77 Comfer

“ILEGAL,MORAL ENGORDA” (Roberto y Eramos Carlos) 06.08.77 Comfer

“GAVILAN O PALOMA” (Pérez Botija, Interpretado por P. Abraira)06.08.77 Comfer

“COMPAÑERA MIA” (Alberto Cortez) 14.10.77 Comfer

“AYER NOMAS” (Moris,Pipo) 14.10.77 Comfer

“YO MUCHACHA GUARDO UN BESO” (C.Mellino) 31.10.77 Comfer

“LA CANCION DE LOS TONTOS” (Katunga) 31.10.77 Comfer

“LA DONNA” (Versión italiana de La Mujer que yo Amo de Gino Paoli) 31.10.77 Comfer

“MI PEQUEÑO GRAN AMOR” (Baglioli) 08.11.78 Comfer

“SIN TI” (Manolo Otero) 08.11.78 Comfer

“TRILOGIA DEL AMOR” (Donna Summer) 08.11.78 Comfer

“ROMPEME O MATAME” (Trigo Limpio) 25.11.78 Comfer

“Y SI LA SACO GANADA” (Velázquez) 01.02.78 Comfer

“CUANDO VAS A LA CANCHA” (Meduña,Roldan) 10.02.78 Comfer

“BUENOS DIAS AMOR” (Calderon Interprete:José,José) 10.02.78 Comfer

“EL VIOLIN DEL BECHO” (Zitarrosa) 17.02.78 Comfer

“LOS PAJAROS DE HIROSHIMA” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“LA GUERRILLA” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“ESTAMOS PRISIONEROS” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“CARCELEROS” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“PERDON DOCTOR” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“MEMORIAS DE UNA VIEJA CANCION” (H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“NO SE PORQUE PIENSAS TU” (Guillen,H.Guaraní) 17.02.78 Comfer

“CIELO DE LOS TUPAMAROS” (Rodríguez Castillo) 17.02.78 Comfer

“POBRECITO PAPILLON” (Di Fulvio) 17.02.78 Comfer

“TREINTA DE FEBRERO” (Pérez Botija) 10.04.78 Comfer

“QUE SUERTE HE TENIDO DE NACER” (A.Cortez) 18.04.78 Comfer

“VISTETE DE BLANCO” (J.C.Calderon) 28.04.78 Comfer

“LA INYECCION” (Jose y Delfín Amaya) 28.04.78 Comfer

“CANTO A SUDAMERICA” (Eduardo Falú) 28.04.78 Comfer

“AVANCEMOS SIN MIRAR ATRAS” (Tin,Jerry) 18.05.78 Comfer

“TE AMO” (Bigazzi,Tozzi,Toro,Gómez) 23.05.78 Comfer

“TU AUSENCIA ME DA TRISTEZA” (E.Blazquez) 23.05.78 Comfer

“EL NOGOCIO” (Del LP Enganchate a Todo Ritmo) 31.05.78 Comfer

“DOÑA FLACA” (E.Blazquez del LP Somos y no Somos ) 14.06.78 Comfer

“LA LLAMADA” (Sergio Enestivarez) 14.06.78 Comfer

“EL PANDERO” (Pedro Calaf) 30.06.78 Comfer

“YO TE AMARE” (Rebeaux) 06.07.78 Comfer

“PIENSO EN VOS” (Battisti-Mogol) 25.07.78 Comfer

“MIENTEME” (Camilo Blanes) 08.08.78 Comfer

“HOY NO ME LEVANTO” (Manolo Galván) 29.08.78 Comfer

“CANCION DE AMOR PARA FRANCISCA Y SU HIJITA” (León Gieco) 04.10.78 Comfer

“TEMA DE LOS MOSQUITOS” (León Gieco) 04.10.78 Comfer

“LA HISTORIA ESTA” (León Gieco) 04.10.78 Comfer

“LAS DULCES PROMESAS” (León Gieco) 04.10.78 Comfer

“AGARRAME EL ALAZAN” (Omar Palacios) 06.10.78 Comfer

“ALCEN LAS BANDERA” Ariél Ramírez 21.11.78 Comfer

“HASTA LA VICTORIA” (A.Sampayo) 21.11.78 Comfer

“EN SUDAMERICA MI VOZ” (A.Ramírez) 21.11.78 Comfer

“HOMBRES EN EL TIEMPO” (c.Isella) 21.11.78 Comfer

“TIENDETE, HAZ EL AMOR” (Queen) 15.01.79 Comfer

“COCAINE” (Eric Clapton) 15.01.79 Comfer

“DESAYUNO” (Roberto Carlos) 25.01.79 Comfer

“MIA” (Nicola Di Bari) 29.01.79 Comfer

“LA FAMILIA” (Coco Díaz) 07.02.79 Comfer

“TODO EN UNA NOCHE DE VERANO” (Fox) 20.02.79 Comfer

“LUCAS” (Bon Campagni) 05.03.79 Comfer

“LA BICLETA BLANCA”(Piazzolla,Ferrer) 20.03.79 Comfer

“EL AMOR DESOLADO” (Alberto Cortez) 10.04.79 Comfer

“SOLO TU” (Striltta,Marrale,Casssano) 10.04.79 Comfer

“TANTI AUGURI” (Boncompagni,Pace) 10.04.79 Comfer

“DOS CUERPOS” (Piccoli,vandelli,Baldan) 18.04.79 Comfer

“PREGUNTAS DE LA COLINA” 11.05.79 Comfer

“LAS MARIPOSAS” (Figueroa) 28.05.79 Comfer

“BESO A BESO, DULCEMENTE” (c.Danmico,Grieco,Garrido,Scandolara,Santa Cruz) 28.05.79 Comfer

“SAN JAVIER” (Rodríguez)06.06.79 Comfer

“COMO DIOS MANDA” (Juan Sánchez Martel) 25.06.79 Comfer

“MAS Y MAS Y MAS” (Paul Viale) 25.06.79 Comfer

“Y TU SOBRE MI” (Zacar) 25.06.79 Comfer

“PENSANDO EN TI” (Tormenta) 25.06.79 Comfer

“A MI LAS MUJERES NI FU NI FA” (Peret) 29.06.79 Comfer

“ROMPAMOS EL CONTRATO” (Henry Nelson) 12.07.79 Comfer

“SOLO PIENSO EN TI” (Victor Manuel) 24.07.79 Comfer

“DOÑA MACLOVIA” (Carlos Di Fulvio) 24.08.79 Comfer

“ENCIENDE MI FUEGO” (Doops) 10.10.79 Comfer

“TU ENCIENDES MI FUEGO”(Wickfield) 10.10.79 Comfer

“SANGRE DE MINERO” (H.Guarany) 25.10.79 Comfer

“LA CONQUISTA DEL DESIERTO” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“CARNE DE CAÑON” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“EL IMPERIO DE PIEDRA” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“PASA EL MALON” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“EL COMBATE DE SAN CARLOS” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“ALLA VA EL TORO DE VILLEGAS” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“EL TRIUNFO DEL ALAMBRE” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“EL FINAL DE LA EPOPEYA” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“TIERRA RANQUELINA” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“LA MUERTE DEL CALFUCURA” (Di Fulvio) 02.11.79 Comfer

“VIOLENCIA EN EL PARQUE” (Aquelarre) 09.11.79 Comfer

“PERDONEMOSNOS” (Dessanddi,Musso) 09.11.79 Comfer

“ME MUERO, ME MUERO” (Lolita de la Colina) 14.11.79 Comfer

“EL SECUESTRADO” (Quinteros,Montoya) 29.11.79 Comfer

“EL ENCHUFE” (Valdes,Rey) 29.11.79 Comfer

“LO QUE TENGO PARA DARTE” (Kustín,Sanchez) 29.11.79 Comfer

“EL CURA JOSE” (Menduiña,Videla,Marquez) 29.11.79 Comfer

“EL ENTIERRO DE BELISARIO” (A.Ruiz del Castillo) 29.11.79 Comfer

“POEMA N°0 Y TRES PUNTOS” (Rivero,Alposta) 29.11.79 Comfer

“SAN LORENZO”EN TIEMPOS DE ROCK” (Billy Bond,Cayetano Silva) Comfer

“CAMARADA” (Charles Aznavour) 14.12.79 Comfer

“EL LUTE” (Farian,Blum,Jay) Comfer

“¿TE GUSTARIA PASAR LA NOCHE CONMIGO?” (L.Rusen,Brown,I.Levine) 08.01.80 Comfer

“WAKE UP” (Dhry-Jankey) 17.03.80 Comfer

“TERO TERO” (Marcos Velázquez) 17.03.80 Comfer

“LA COUPE DE MI SEÑORA” (autor desconocido) 24.03.80 Comfer

“BLUES DE LUCIA” (Fernando Goin) 09.04.80 Comfer

“ROMPO TODO MATO MIL…VISTE” (Rolo Moran López) 11.04.80 Comfer

“UN MUCHACHO ESPECIAL” (Favio Rolando,Tony Sergal) 11.04.80 Comfer

“DIEZ DECIMAS DE SALUDO AL PUEBLO ARGENTINO” (Zitarrosa) 26.04.80 Comfer

“AYUDAME A PASAR LA NOCHE” (M.Alejandro) 26.04.80 Comfer

“OTRO LADRILLO EN LA PARED” Pik(-sic-) Floyd (Pink Floyd) 01.07.80 Comfer

“QUIERO VIVIR CONTIGO” (Argentino Jesus Villa Nueva) 07.07.80 Comfer

“BAILA UN POQUITO MAS CERCA” (Vicent Montana) 07.07.80 Comfer

“RON Y SED” (Amsterdam) 14.07.80 Comfer

“PADRE VINO”(Alarcón,Aguirre) 23.09.80 Comfer

“MUCHACHA DE OCTUBRE Y LLANTO” (Erwin) 30.09.80 Comfer

“TE IMAGINAS MARIA” (Magdalena) 28.10.80 Comfer

“CUIDADO NENA” (George Duke) 25.11.80 Comfer

“GUAJIRA DE LOS VAMPIROS” (Trisinger) 12.01.81 Comfer

“EL MONTON” (Catulo Castillo) 22.01.81 Comfer

“CRUZ DE LUZ” (Daniél Viglietti) 03.03.81 Comfer

“SI” (Toto Cotungo) 03.03.81 Comfer

“Y APAGO LA LUZ” (Miguel Gallardo) 03.03.81 Comfer

“SAMBA” (Camilo Blanes) 03.04.81 Comfer

“HORAS DORADAS” (Alcatraz) 23.04.81 Comfer

“BESAME AMOR” (Jhon Lennon,Joko Ono) 11.05.81 Comfer

“ECHA A TU MADRE” (Queen) 22.05.81 Comfer

“¿CREES QUE SOY SEXI?” (Rod Stewart) 22.05.81 Comfer

“QUE NO ME LLAMEN TU MUJER” (Tormenta) 03.06.81 Comfer

“SU PRIMER DESENGAÑO” (Sandro,Salako) 09.06.81 Comfer

“VIERNES 3 AM” (Charly García) 09.06.81 Comfer

“NO MIRES EL RELOJ” (Navarro) 03.07.81 Comfer

“ME GUSTA” (M.Gallardo) 31.07.81 Comfer

“PEQUEÑO SUPERMAN” (José Luis Perales) 31.07.81 Comfer

“ELIJO LA LOCURA” (Luis Auti) 14.08.81 Comfer

“FREAKLED,BOOM,BOOM” (S.Mdanatti) 13.08.81 Comfer

“DUERME, DUERME” (Catú) 04.09.81 Comfer

“ASI NO TE AMARA JAMAS” (Verdaguer) 04.09.81 Comfer

“AMIGO MIO” (Miguel Gallardo) 01.10.81 Comfer

“ATREVETE” (Herrero) 01.10.81 Comfer

“QUIERO TU DIVORCIO” (Marquito,Livi) 01.10.81 Comfer

“PARECE QUE ESTOY VOLANDO” (Juan de Dios Gorosito) 12.10.81 Comfer

“SE BUSCA” (Roberto Carlos) 19.10.81 Comfer

“POLCA INFANTIL” (Velazquez) 04.12.81 Comfer

“AMOR A PLENA LUZ” (Camilo Sesto) 07.12.81

“SI LA NOCHE DE ANOCHE VOLVIERA” (Manuel Alejandro) 15.12.81 Comfer

“LA OCASION HIZO AL LADRON” (Sandro) 15.04.82 Comfer

“SABOREANDO” (Peret) 14.05.82 Comfer

“AMOR NO ME IGNORES” (Camilo Blanes) 05.07.82 Comfer

“EL AMOR” (Perez Botija) 05.07.82 Comfer

Fuente: La Nota digital