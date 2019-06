“Andrés”, “La regla”, “El Asunto” son algunos de los apodos que durante décadas las mujeres han utilizado para nombrar un proceso corporal y biológico. Sin embargo, socialmente la menstruación es interpretada como una barrera entre las niñas y mujeres del mundo; “Hacerse Señorita”.

a través de Ni pecado ni tabú. Nuestro cuerpo es revolución —

Un acontecimiento particular, privado de las mujeres que mantienen de forma encubierta, como algo impúdico; un cuerpo menstruante es mal visto en un ámbito social si se nota que menstrúa; el clásico “fíjate si me manché”, el buzo atado a la cintura, usar ropa oscura, etc., así se naturaliza una autoestima negativa.

En muchas culturas la menstruación por un lado, impacta sobre la capacidad de las mujeres para obtener una educación y buscar trabajo y por otro, es la fase imperativa hacia la maternidad. El documental “Period. End off Sentence” ofrece una mirada para reflexionar sobre el fenómeno de la menstruación y sus interpretaciones culturales patriarcales, con un factor de desigualdad de género.

El mundo está siendo atravezado por una ola feminista internacional que transforma todo a su paso, deconstruyendo los valores con los que cientos de generaciones fuimos educades con el fin de garantizar la opresión de un sector de la población sobre otres. Sin embargo esta deconstrucción es desigual y combinada.

Desde el PRC recomendamos ver el documental de Netflix sobre la menstruación en la india. En el mismo puede verse como este tema es tabú entre dicha población y por lo tanto se utilizan formas no higiénicas durante el periodo. A partir de poder conversar sobre ello es posible que las mujeres se entiendan y empaticen entre sí, busquen métodos para mejorar su higiene personal y generen una cooperativa. A su vez, la fuente laboral logra emponderar a muchas de ellas modificando su lugar en la sociedad.

Un docuemental imperdible, del cual pueden extraerse valiosas conclusiones.