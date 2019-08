Malestar de jubiladas y jubilados

“Las autoridades del Banco de Entre Ríos están manoseando a los jubilados”.

“Ahora los jubilados no pueden retirar del Banco los recibos de sueldo para saber cuanto cobran y tampoco el resumen, así que le pedimos al Presidente de la Caja de Jubilaciones, que si por favor puede intervenir ante las autoridades del Banco de Entre Ríos para que se solucione a la brevedad esto. La provincia de Entre Ríos le está pagando al Banco un cánon por los servicios, y no lo están cumpliendo y en calle La Rioja los jubilados van de un lado para otro y no le dan respuestas, pero no son los empleados, porque las autoridades del Banco Bersa están reduciendo al personal”, dijo Mario Huss a Radio La Voz.

