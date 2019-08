Efemérides: León Trotsky

Victor Serge

Trotsky a 79 años de su asesinato.

A 79 años de su asesinato en manos del stalinismo, recordamos a León Trotsky con un texto del militante revolucionario belga Victor Serge publicado en 1943, apenas 3 años después de la pérdida física del dirigente bolchevique. Serge fue un militante revolucionario identificado durante muchos años con las ideas de Trotsky.

Comenzó su militancia dentro del bolchevismo luego de la revolución socialista en Rusia colaborando con la III Internacional; más tarde, ante el ascenso del sector stalinista al poder fue parte de la Oposición de Izquierda, lo que le valió la cárcel en dos oportunidades, y logró sortear la muerte gracias a una intensa campaña internacional exigiendo su libertad que hizo retroceder a Stalin, quien lo puso en libertad en 1936 partiendo esta vez a Francia, donde la lucha de clases llegaba a su punto cúlmine.

Durante esos últimos años de la década del ´30, Trotsky y Serge tuvieron diferencias políticas y éste último posteriormente se alejaría del trotskismo. No obstante, ante el asesinato de Trotsky, Serge escribió una semblanza sobre el gran revolucionario ruso que dirigió junto a Lenin la primera revolución socialista triunfante y contribuyó a erigir un faro de lucha internacional para toda la clase obrera mundial en su lucha por la revolución.

En memoria de León Trotsky

Tenía apenas cuarenta y cinco años cuando comenzamos a llamarlo “el Viejo”, ya que teníamos a Lenin a una edad temprana similar. Toda su vida le dio a uno el sentimiento de un hombre en el que el pensamiento, la acción y su vida personal formaban un bloque sólido, uno que seguiría su camino hasta el final, de quien siempre se podía depender absolutamente. No vacilaría en lo esencial, no se debilitaría en la derrota, no evitaría la responsabilidad ni perdería la cabeza bajo presión. Un hombre con un orgullo interno tan profundo que se volvió simple y modesto.

Demostrando sus poderes a una edad temprana (fue presidente del primer Soviet de Petersburgo en 1905, a los 28 años), desde entonces estaba seguro de sí mismo, y fue capaz de ver la fama, los puestos del gobierno, el mayor poder, de una manera puramente utilitaria, sin desprecio ni deseo. Sabía cómo ser duro y despiadado, en el espíritu de un cirujano que realizaba una operación seria. Durante la Guerra Civil y el terror, podía escribir una frase como: “No hay nada más humano, en tiempos de revolución, que la energía”.

Si tuviera que definirlo en una palabra, diría que fue un hacedor. Sin embargo, también se sintió atraído por la investigación, la contemplación, la poesía y la creación.

Huyendo de Siberia, pudo apreciar la belleza de las tormentas de nieve; en medio de la revolución de 1917, especuló sobre el papel de la imaginación creativa en tales eventos; Durante su exilio mexicano, admiraba las asombrosas formas de la planta de cactus e hizo expediciones para desenterrar finos especímenes para su jardín. Un incrédulo religioso, estaba seguro del valor de la vida humana, la grandeza del hombre y el deber de servir a los fines humanos.

Nunca lo conocí más, y nunca fue más querido para mí, que en las lúgubres habitaciones de trabajadores en Leningrado y Moscú, donde solía vigilarlo, unos años antes, uno de los dos jefes indiscutibles de la revolución hablaba durante horas en Con el fin de convencer a algunos trabajadores de la fábrica.

Aún miembro del Buró Político, estaba en camino de perder su poder y probablemente también su vida. (Todos lo sabíamos, al igual que él, que me habló de eso.) Había llegado a creer que una vez más estaba a la orden del día ganarse a los trabajadores uno por uno, como en los viejos tiempos de la ilegalidad bajo el zar, así se iba a salvar la democracia revolucionaria. Y entonces treinta o cuarenta trabajadores pobres lo escucharon, uno o dos de ellos quizás sentados en el suelo a sus pies, haciendo preguntas y reflexionando sobre sus respuestas. Sabíamos que teníamos más probabilidades de fracasar que de conquistar, pero eso también, pensamos, sería útil. Si no hubiéramos peleado al menos, la revolución habría sido cien veces más derrotada.

La grandeza de la personalidad de Trotsky fue un triunfo colectivo más que individual. Era la máxima expresión de tipo humano producida en Rusia entre 1870 y 1920, la flor de medio siglo de la intelectualidad rusa. Decenas de miles de sus camaradas revolucionarios compartieron sus rasgos, y de ninguna manera excluyo a muchos de estos opositores políticos de esta compañía.

Al igual que Lenin, como otros que dejaron en la oscuridad las posibilidades de la lucha, Trotsky simplemente llevó a un alto nivel de perfección individual las características comunes de varias generaciones de intelectuales revolucionarios rusos. Vislumbres de este tipo aparecen en las novelas de Turgenev, en particular Bazarov, pero sale mucho más claro en las grandes luchas revolucionarias.

Los militantes de Narodnaya Volya eran hombres y mujeres de este sello; ejemplos aún más puros fueron los terroristas social revolucionarios del período de 1905 y los bolcheviques de 1917. Para que surgiera un hombre como Trotsky, era necesario que miles y miles de individuos establecieran el tipo durante un largo período histórico. Fue un fenómeno social amplio, no el repentino destello de un cometa, y aquellos que hablan de Trotsky como una personalidad “única”, conforme a la idea burguesa clásica del “Gran Hombre” están muy equivocados. Las características del tipo fueron:

Un desinterés personal basado en un sentido de la historia;

Una completa ausencia de individualismo en el sentido burgués de la palabra;

Un fuerte impulso para poner la individualidad de uno al servicio de la sociedad, lo que equivale a una especie de orgullo (pero no del todo sin vanidad o deseo de “brillar”);

La capacidad de sacrificio personal, sin el menor deseo de tal sacrificio;

La capacidad de “dureza” al servicio de la causa, sin los más mínimos matices sádicos;

Un sentido de la vida integrado con el pensamiento y la acción, que es la antítesis del heroísmo de los socialistas occidentales después de la cena.

La formación del gran tipo social, el mayor alcance del hombre moderno, creo, cesó después de 1917, y la mayoría de sus representantes sobrevivientes fueron masacrados por orden de Stalin en 1936–7.

Mientras escribo estas líneas, a medida que los nombres y los rostros me invaden, se me ocurre que este tipo de hombre tuvo que ser extirpado, toda su tradición y generación, antes de que el nivel de nuestro tiempo pudiera reducirse lo suficiente. Hombres como Trotsky sugieren demasiado incómodamente las posibilidades humanas del futuro para que se les permita sobrevivir en un momento de pereza y reacción.

Y así, sus últimos años fueron solitarios. Me dicen que a menudo paseaba de un lado a otro de su estudio en Coyoacán, hablando consigo mismo (como Tchernichevsky, el primer gran pensador de la intelectualidad revolucionaria rusa, que, traído de Siberia, donde había pasado veinte años en el exilio, “habló para sí mismo, mirando las estrellas “, como escribieron sus guardias policiales en sus informes.) Un poeta peruano le trajo un poema titulado La soledad de las soledades, y el Viejo se propuso traducirlo palabra por palabra, impresionado por su título.

Solo, continuó sus conversaciones con Kamenev: se le escuchó pronunciar este nombre varias veces. Aunque estaba a la altura de sus poderes intelectuales, sus últimos escritos no estaban al nivel de su trabajo anterior. Olvidamos demasiado fácilmente que la inteligencia no es simplemente un talento individual, que incluso un hombre genio debe tener una atmósfera intelectual que le permita respirar libremente. La grandeza intelectual de Trotsky era una función de su generación, y necesitaba contacto con hombres del mismo temperamento, que hablaran su idioma y pudieran oponerse a él en su propio nivel.

Necesitaba a Bujarin, Piatakov, Preobrajensky, Rakovsky, Ivan Smirnov, necesitaba a Lenin para ser completamente él mismo. Ya, años antes, entre nuestro grupo más joven, y sin embargo entre nosotros había mentes y personajes como Eltsin, Solntsev, Iakovin, Dignelstadt, Pankratov (¿están muertos? ¿Están vivos?). Ya no podían avanzar libremente; nos faltaban diez años de pensamiento y experiencia.

Fue asesinado en el mismo momento en que el mundo moderno entró, a través de la guerra, en una nueva fase de su “revolución permanente”. Fue asesinado solo por esa razón, ya que podría haber jugado un papel histórico demasiado grande, si alguna vez hubiera podido regresar a la tierra y al pueblo de esa Rusia que entendía tan profundamente. Fue la lógica de sus convicciones apasionadas, así como ciertos errores secundarios derivados de esta pasión, lo que provocó su muerte: ganar a sus puntos de vista a un individuo oscuro, alguien que no existía, que era solo un señuelo pintado por la GPU en colores revolucionarios, lo admitió a su estudio solitario, y este nadie, cumpliendo órdenes, lo golpeó desde atrás mientras se inclinaba sobre un manuscrito común. El pico penetró la cabeza a una profundidad de tres pulgadas.