XXIII Salón “Linares Cardozo”

Invitan al XXIII Salón Provincial Linares Cardozo.

Entre los días 12 de octubre y 10 de noviembre de 2019 se realizará en el Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de La Paz el XXIII Salón Provincial Linares Cardozo. Dentro del marco de la FIESTA DE LAS AVES (Arte, Ciencia y Conciencia) 4ta edición, el aniversario del nacimiento de Linares Cardozo y el Día Nacional de la Chamarrita.

El Salón quedará inaugurado el 12 de octubre a las 20 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes, Italia 1043.

BASES Y CONDICIONES

Tendrá dos categorías según la edad

CATEGORÍA A (mayores de 18 años)

• Podrán participar todos los artistas residentes en la provincia de Entre Ríos. La participación es gratuita.

• La temática y la técnica es libre. La medida mínima es de 1 m de base.

• Las obras deben ser bidimensionales

• Se aceptaran técnicas de hibridación entre diferentes disciplinas (dibujo, fotografía, grabado, textil, pintura, etc)

• Las obras presentadas no deben haber sido expuestas en otros salones y/o galerías.

• Cada artista puede presentar hasta dos obras.

• Las obras deben estar listas para colgar (los pitones NO deben sobresalir hacia atrás y deben estar colocados cerca del borde superior). Todas las obras deben estar identificadas con título, técnica, medidas, autor y teléfono o e-mail de contacto en un lugar no visible. Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán exhibidas.

• El jurado realizará una pre selección entre las obras recibidas. Y así decidirá cuáles serán exhibidas. Por falta de espacio o en beneficio de la armonía del conjunto, podría ser seleccionada sólo una o ninguna de las dos obras enviadas.

• El jurado reunido el 11 de octubre determinará las obras premiadas. Pudiendo incluir más premios de los acá detallados o desiertos algunos de ellos.

• PREMIOS (CATEGORÍA A)

• Primer premio adquisición $ 10.000.-

• Segundo premio desarrollo y creación de una galería web (dominio a elección).-

• Menciones

CATEGORÍA B (de 15 a 18 años): BOCETO MURAL

• Es necesario residir en el departamento de La Paz

• La temática es sobre la obra de Linares Cardozo. Los participantes deberán inspirarse en textos escritos por Linares Cardozo. En el reverso de la obra debe estar indicado el título del texto elegido.

• La técnica es libre

• Las obras podrán ser realizadas individual o grupalmente y deberán ser presentadas sobre cartón de 35 x 50 cm

• Los autores de las obras ganadoras pintarán los murales correspondientes en la paredes de la ciudad que el municipio les asigne.

• PREMIOS (CATEGORÍA B)

• Primer premio no adquisición $ 3000.- en órdenes de compra

• Segundo premio no adquisición $ 2000.- en órdenes de compra

• Menciones

Las órdenes de compra serán hechas efectivas en librería o pinturería artística a determinar.

1. Las obras deben ser enviadas a Italia 1043 (Museo Municipal de Bellas Artes- Teléfono 03437 424635) hasta el viernes 4 de Octubre a las 21 hs sin excepción. Las mismas deben estar perfectamente secas, de lo contrario no serán aceptadas. Al entregar las obras se llenará una ficha por duplicado (una para el artista y otra para el Museo).

2. El día 12 de octubre a las 20,00hs se realizará la apertura del salón y la entrega de premios.

3. El retiro de las obras se realizará también por cuenta de cada artista entre 11 y el 15 de noviembre 8 a 12 o de 16 a 20 hs sin excepción. Las obras que no fueran retiradas el 15 de diciembre serán donadas a instituciones educativas.

INFORMES direcciondeculturalapaz@gmail.com o en casa de la Cultura (Teléfono 03437 424635 – Italia 1043 –CP 3190- La Paz- Entre Ríos).

