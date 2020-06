El procurador García rechazó el reclamo de Fouces por filtraciones

Según Jorge Coqui García la filtración de evidencias de la causa “Contratos” no es responsabilidad del MPF.

Mediante Resolución N° 59 – fechada el 8 de junio de 2020 – el procurador general de la provincia respondió al reclamo administrativo que efectuó el abogado Emilio Fouces para que el Ministerio Público Fiscal – MPF abra una investigación a los fines de ‘determinar quien o quienes han sido los responsables de este accionar contrario a derecho’, en referencia a publicación de ‘evidencias’ de la causa conocida como contratos de la Legislatura entrerriana en un medio periodístico local.

Para el jefe de los fiscales “surge de lo actuado de modo indudable que cualquiera sea la publicación que ha llegado a los medios de prensa y su eventual correspondencia con las evidencias, vgr. testimonios escritos o filmados de la causa, los mismos no han salido del MPF, por lo que no existe ilícito alguno a investigar en dicho ámbito, con independencia de que no se hubiere dictado la reserva absoluta o parcial de las actuaciones”.

En el escrito que publicó Radio La Voz, Jorge Coqui García no profundiza en los motivos por los que arriba a la conclusión de que la filtración de identidades de entrevistados, fotografías y contenidos de entrevistas no salió de la Fiscalía. Tampoco brinda detalles sobre si, a nivel interno, se efectuó una investigación para deslindar responsabilidades.

Seguidamente, el procurador general de Entre Ríos resuelve “ratificar enfáticamente lo actuado por los fiscales intervinientes”, Patricia Yedro e Ignacio Aramberri.

La contestación a Emilio Fouces, fue también utilizada por el fiscal Martín Abraham para desestimar la denuncia penal que oficializó el abogado defensor del ex secretario coordinador del Senado durante la gestión de Pedro Guillermo Guastavino. Cabe recordar que, tras la publicación periodística, Pablo Hawlena Gianotti radicó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas (UFI) de Paraná y peticionó ser querellante particular.

Ante el rechazo, el letrado que representa a Jorge De Breuil efectuó un pedido de revisión del criterio adoptado por el fiscal ante la Fiscalía de Coordinación. No debe olvidarse que, en esta misma causa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió una investigación de oficio por la probable sustracción de documentos. En aquella oportunidad, desapareció una caja con más de 1200 cheques que tenían que llegar desde la ciudad de Rafaela y ser sumada al legajo.

El criterio del fiscal Abraham contradice la postura que anteriormente tomaron los fiscales Yedro y Aramberri que llevan adelante la Investigación Penal Preparatoria – IPP de la causa. Será la Fiscalía de Coordinación la que deberá expedirse sobre el tema y determinar la ‘apertura de causa’ o designar a otro fiscal para instruirla.