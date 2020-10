Nueva declaración de Dolores Etchevehere

View this post on Instagram

Reparación histórica ✊🏽 Esta mañana, campesinos, trabajadores rurales, pequeños productores y organizaciones socioambientales junto a Dolores Etchevehere, recuperamos Estancia Casa Nueva, uno de los campos de la familia ubicado en Entre Ríos. Allí, vamos a construir una comunidad rural sostenible, libre de agrotóxicos y de explotación. La historia de la Estancia Casa Nueva es la historia del modelo de agronegocios que impera en Argentina, que concentra la tierra, destruye la naturaleza, envenena a las comunidades con el uso de agrotóxicos, quema humedales y explota a las familias campesinas. Es una reparación histórica, no solo por Dolores sino por todas las familias humildes y trabajadoras que fueron atropelladas por el accionar impune de los Etchevehere. Verdad, Justicia y Reparación @mteargentina @mteruralutep @jovenesporelclimarg