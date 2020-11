Asamblea frente a Tribunales de Paraná

Luis Miguel Etchevehere declaró ante la justicia entrerriana por la causa de estafa y vaciamiento de “El Diario”. Ex trabajador@s hicieron una Asamblea.

Luz Alcain, periodista despedida de El Diario recordó: “El vaciamiento lo vivimos desde la propia redacción, fuimos viendo como El Diario se caía a pedazos, como lo vaciaban de inmuebles pero también de contenidos, fuimos viendo como era el pacto entre los distintos sectores de la empresa con la política. Fue el medio más importante a lo largo de un siglo, este vaciamiento implica además perder un medio de comunicación con un poder importante donde se ejerció dignamente el periodismo”.

Dolores Etchevehere también estuvo en la puerta de tribunales. El discurso completo:

“Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero decirles que estoy muy emocionada por esta jornada histórica. Histórica porque por primera vez los Etchevehere corruptos tendrán que dar explicaciones en la Justicia. Pero también histórica porque de a poco, todos los que sufrimos el accionar mafioso de los Etchevehere corruptos nos estamos encontrando en una misma lucha, una lucha por verdad, justicia y reparación.

El camino que emprendimos junto a Proyecto Artigas fue apenas el primer paso. Un paso muy importante para echar luz sobre lo que todo el mundo sabe pero nadie habla: los pactos de poder que existen en la provincia de Entre Ríos y que garantizan la impunidad de esta banda de delincuentes.

Yo siempre quise mucho al Diario, aunque mi familia de origen nunca me dejó participar. Soy periodista, igual que muchos de ustedes. En el año 2012, cuando advertí que algo raro estaba pasando, comencé a investigar, con la dedicación y firmeza que el oficio tan lindo me dio. Reuní pruebas concretas, mails, documentos, falsificaciones que demostraban la maniobra ilegal que los Etchevehere corruptos con la ayuda de Walter Grenón estaban ejecutando. En el 2013, presenté la denuncia. Nunca dejé de investigar. Pero la causa durmió años y años en algún cajón de estos tribunales. Cuando avanzaba, cuando descubría evidencia, los pactos de poder se activaban y operaban para que triunfe la impunidad.

Me amenazaron, me persiguieron, hicieron todo lo que estaba a su alcance para doblegarme y para frenar la denuncia. Pero no lo lograron. En el año 2015, fui con toda la documentación a la PROCELAC. Y a pesar de haber tenido un resultado favorable, la causa siguió durmiendo en los cajones de éste edificio.

Paralelamente, la incansable lucha de ustedes, los trabajadores y trabajadoras, que resistieron durante años el accionar mafioso de los Etchevehere corruptos. No tengo dudas de que sufrieron en carne propia lo mismo que yo: amenazas, persecución, maltrato y por supuesto, la impunidad. Pero tampoco pudieron doblegarlos. Continuaron firmes, luchando por sus puestos de trabajo y también por El Diario, que en definitiva, al Diario no lo construyen sus dueños. Al Diario lo construyeron ustedes, los periodistas, los gráficos, los trabajadores y las trabajadoras.

Estoy convencida que el surgimiento y creación del Proyecto Artigas fue un punto de inflexión en nuestra lucha. Echamos luz sobre una mafia que tenía el privilegio de permanecer en las sombras y operar en la oscuridad. ¡Pero ya no! Estas indagatorias que comienzan hoy, son la prueba de que si luchamos unidos, los pactos de poder que tan arraigados están en Entre Ríos pueden romperse.

Quiero contarles, que estas semanas recibimos una cantidad enorme de mensajes de personas que también sufrieron a los Etchevehere corruptos, y que fueron silenciadas, apartadas, tapadas y cajoneadas, y el Proyecto Artigas les dio fuerza para volver a alzar la voz. Pero esta vez, no están solos. Somos muchos y muchas dispuestos a unir nuestras luchas y nuestros reclamos para que de una vez por todas se conozca la verdad, se haga justicia y se haga realidad la reparación.

A los jueces y fiscales de Entre Ríos, a los políticos, les decimos que dejen de ser serviles al poder. No tengan miedo, no acepten coimas, no se dobleguen ante la presión. Tengan las agallas de hacer historia y terminar con esta mafia corrupta que tanto daño le hace a la sociedad entrerriana y a la sociedad argentina. Ahora, esta causa no es solo una cuestión provincial o local. Esta causa es nacional. La justicia federal está investigando y ya no pueden garantizar la impunidad de estos delincuentes. Los expedientes que duermen en este edificio, contienen muchísimas pruebas. Los responsables de la inacción judicial deberían sentir vergüenza por su accionar a lo largo de los años.

Para finalizar, quiero reiterarles la emoción que siento de que nuestras luchas se estén encontrando. Tantos años, las víctimas de los Etchevehere corruptos fuimos fragmentados por caminos separados. Hoy, los invito a que esta unión se consolide en el tiempo. No solo la unión con los trabajadores y trabajadoras de El Diario, también la unión con la comunidad de Santa Elena que se organizó para pedir la restitución de las tierras de la Escuela Agrotécnica, y la unión con todas las otras víctimas que me escribieron y se van a animar a alzar su voz junto a la nuestra.

Este nuevo camino recién empieza. No vamos a parar hasta lograr verdad, justicia y reparación.

Si luchamos unidos y unidas, los pactos de poder pueden romperse.

¡Acá se termina la impunidad!“