Justicia Legítima rechaza cautelar y advierte abuso de poder de Jueza.

La organización repudió la medida cautelar de una magistrada Aucar de Trotti, que suspendió en la provincia la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo. “Se arroga facultades de tratar un tema que en nuestra Constitución Nacional es material federal”.

Justicia Legítima Nordeste repudió hoy “el fallo antiderechos que suspende la aplicación en el Chaco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Así lo indicó la organización a través de un comunicado y de publicaciones en sus redes sociales.

En ese orden, señalaron que “la resolución pretende frustrar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, con una escasa fundamentación y habilitando la feria judicial, en un claro abuso de poder de la magistrada”. “Esto es así, porque ella se arroga facultades de tratar un tema que en nuestra Constitución Nacional es material federal. Sólo corresponde al Congreso de la Nación, sancionar las leyes en materia penal, por lo que no puede una jueza ordinaria de la provincia suspender una ley que despenaliza una conducta. La aplicación efectiva de la ley que no obliga a las mujeres a abortar por lo que no aparece la urgencia, ni un riesgo real a persona alguna”, explicaron.

Justicia Legítima es una asociación civil que impulsa una justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la justicia con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales.

Actuar antidemocrático

En los fundamentos, Justicia Legítima Nordeste alertó sobre la decisión de la jueza: “Nos parece un actuar antidemocrático que se contrapone con los años de debate abierto, plurales que se dieron en el Congreso de la Nación, al que pudieron asistir todas las personas interesadas a expresar su posición, siguiendo todos los pasos legales que manda la Constitución para la sanción de la ley”.

Asimismo, indicaron: “Un grupo de personas recurre en abstracto sin ningún conflicto que pueda dirimir la jueza Aucar de Trotti, titular del juzgado Civil y Comercial N° 19 de la ciudad de Resistencia, Chaco. Se arrogan una representación que no les corresponde y pretenden socavar el poder popular democrático que deposita la ciudadanía argentina en el Congreso de la Nación”.

En otro punto, la organización alertó que “una resolución judicial de este tipo, atenta contra la seguridad jurídica y las instituciones democráticas”. “Es evidente que, si ponemos en una balanza racional de la justicia, tienen que pesar más las horas de debates en comisión y en las Cámaras de Diputados y Senadores. Sin embrago, se inclinó con nulos argumentos por una presentación hecha por seis personas que pretenden anular la posibilidad de ejercer su derecho a todas las mujeres chaqueñas, avalado por una funcionaria judicial”, agregó.

Por último, el comunicado señala: “Esperemos que esta sentencia no sea avalada por las instancias superiores ni por el Estado provincial, ya que sería ir en contra de todos los procesos democráticos y de la división de poderes”.