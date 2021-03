Denuncian un “Pacto de Poder”

Juan Grabois y Dolores Etchevehere hablaron en una rueda de prensa en los Tribunales de Paraná, le exigieron a la justicia entrerriana que “no dilate las causas” contra los Etchevehere corruptos y volvieron a denunciar “un pacto de poder” en la provincia de Entre Ríos.

“En cuatro meses, la justicia federal de Comodoro Py hizo lo que la justicia de Entre Ríos no hizo en diez años, ni está haciendo ahora. El fiscal Delgado investigó, pidió expedientes, generó pruebas, dictaminó, el juez resolvió y enviaron todo a Entre Ríos. Acá, con una caradurez total, siguen quietos, siguen dilatando”, expresó Dolores Etchevehere.

Por su parte, Juan Grabois remarcó la importancia de la disputa que estamos llevando adelante desde Proyecto Artigas junto a Dolores Etchevehere: “nuestro pueblo, argentino, entrerriano, se tiene que levantar contra los pactos de poder de macristas, peronistas, o de quien sea, más allá de la ideología de cada uno, porque si no esto va a seguir siendo el reino del 1%, de los que tienen la vaca atada. El patrimonio de estos que la juegan de defensores de la propiedad privada, es todo público. Se robaron la escuela, se robaron la tierra del frigorífico de Santa Elena. ¡Ese es el patrimonio de esta gente! Y Dolores está planteando restituirle sus derechos a la escuela, a los campesinos, a los que fueron víctimas de trabajo esclavo. Bueno, ese ejemplo no lo quieren, ese ejemplo no lo quieren acá. Y nosotros vamos a pelear hasta las últimas consecuencias”.