Peritaron los contratos de la Legislatura

AUDIO. Para Fouces, la pericia contable es “contundente” y no acredita ninguna de las hipótesis de la Fiscalía.

El abogado defensor de cuatro imputados en la causa contratos de la Legislatura dialogó con Radio La Voz sobre la pericia contable efectuada por Andrea Mariana Batistti – perito oficial dependiente del STJ – y reveló que en las conclusiones de la misma, existió “coincidencia” con el perito de la defensa, Cristian Dumé.

“Esa es una cuestión llamativa, es algo raro porque, generalmente, el perito de parte trata siempre de mejorar la situación del imputado pero, acá coinciden ambos contadores, firman en común acuerdo los once puntos de pericia. A mi, no me sorprende porque lo esperaba algo así pero, finalmente, se plasmó en el resultado de una pericia contundente”, afirmó Emilio Fouces .

“Es contundente en el sentido de que ninguna de las hipótesis que ha venido sosteniendo la Fiscalía, se pudo acreditar mínimamente – subrayó el letrado – por otro lado, deja en descubierto la falta de rigor científico, seriedad y profesionalismo de la pericia que hizo el contador Héctor Enrique”, profesional del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En su pericia, Enrique “afirma que sustrajeron de las arcas del Estado, en marzo de 2019, alrededor de 2420 millones de pesos, hoy son más de 3 mil millones. El perito oficial y el perito de parte dicen que se sustrajeron cero pesos”, destacó.

“Estamos hablando de una investigación en el marco de un proceso penal – recordó seguidamente – entonces, no existen ni las estimaciones, ni los me parece, acá se debe ser contundente. Acá se está juzgando la libertad y el honor de más de 30 personas, entonces, no es una estimación y acá los peritos dijeron que no pudieron determinar ni un peso de los más de 700 casos de personas investigadas”.

Los contadores Batistti y Dumé sostuvieron que “con los elementos de prueba que aportaron los fiscales, no pueden determinar ningún monto y, con esos mismos elementos de prueba, Enrique determinó 3mil millones de pesos, entonces, me parece que va a tener que dar explicaciones porque, en base a esa pericia hubo imputados que estuvieron presos, se dictaron embargos e inhibiciones y, hasta el día de hoy, están inhibidas por 3 mil millones de pesos”, manifestó Emilio Fouces .

“La contadora más importante del Poder Judicial, la contadora del STJ, que está designada perito oficial, dice que es cero pesos, en base a los elementos que ella pudo analizar”. E. F.

“El monto que surgió del informe pericial del contador de la Fiscalía, que se ventiló desde el primer día en la prensa, fue lo que justificó y llevó a que metan presa gente. Es muy grave la situación”, subrayó el abogado.

“Es muy llamativo pero son muy contundentes los dos contadores – indicó Fouces – no se puede estimar, debe ser algo objetivo. Los contadores dicen que no pueden acreditar fehacientemente ningún peso que se haya pagado porque falta información, faltan elementos, falta documentación que, reitero, es responsabilidad de la Fiscalía porque fueron los que facilitaron todos los elementos a los peritos en base a los cuales tenían que llevar adelante su informe pericial”.

“Da mucha indignación porque venimos advirtiendo esta situación desde el primer día. Acá se habla de contratos truchos y no han podido detectar un solo contrato apócrifo o falso, ninguno que se cuestione como falsificado o que los dineros han sido desviados. El procedimiento administrativo está correctamente acreditado, están los decretos aprobatorios, están presupuestados”, dijo.

“Hasta ahora, no se ha podido determinar ninguna ilegalidad”, finalizó Emilio Fouces .