Ya suena frutiSHIT

Las bandas emergentes del Litoral. Diálogo con Mell Ríos de “frutiSHIT”.

–¿Cómo nace la banda?

–frutiSHIT es un proyecto musical producto de la Cuarentena.

Surgió jugando, en la cotidianidad del hogar… una siesta de lluvia mientras Mon lavaba los platos y cantaba una canción que –te juro– me hacía sentir que haberla escuchado en la radio, le pregunté de quién era y me respondió “mía, no la grabé nunca… la compuse a los 16 años”…

¡Bueno pongámosle guitarras!

¡Me di cuenta de que me casé con una rocola andante! Que siempre tiene temas nuevos y no tanto para hacer…

Y así, de a ratos libres completamos un repertorio de ya 15 temas propios –muchos de ellos aún no grabados en estudio– ¡y muchos más por contar!

–¿Las emociones de la banda?

–Yo más que nada tengo una constante sensación de grata sorpresa, porque a medida que voy componiendo voy estudiando –tomo clases de guitarra con el guitarrista de nerdkids hace 7 meses– aprendiendo y maravillándome con la matemática del instrumento.

¡Y una constante sensación lúdica que espero no perder nunca!

Mr Mon dice “para mí es un recreo. Un lugar donde puedo divertirme, frutiSHIT irradia diversión”.

–¿Cómo es el circuito de ustedes?

–En este momento de nuestras vidas nos estamos redescubriendo. Tuvimos nuestro primer show en vivo este verano y para mí es muy distante el ambiente del rock litoraleño más como público que como artista, primero que nada porque estoy en un territorio donde casi no hay mujeres en el ambiente del rock y –como en todos los espacios– habitarlos y conquistarlos como sujeto político no heterosexual es siempre un reto.

Y Mr Mon tiene su considerable currículum en otros territorios, como CABA, Chile, México, es nuevísimo en esta zona y en ese sentido también es un reto para él…

También nos sucede mucho que el rockero del pueblo siempre quiere escuchar bandas de rock, bandas tributo o estilos tipo Los Redonditos, y nosotres hacemos un pop-punk alternativo con repertorio propio, así que siempre un poco andamos desencajando de todos los ambientes, como en la vida misma, ¡por suerte!

–¿Los cuatro discos que le hacés escuchar a tus amigas /os?

–“Generación pulgar” de nerdkids (es el subidón que siempre necesitas, con mensajes secretos de amor para lectores de Orwell); “Dale aborigen” de Todos Tus Muertos (debería ser como la Biblia musical, que no falte en ningún hogar); “La fábula celeste” de Carlos Sadness (un disco formato “elige tu propia aventura” con unos arreglos angelicales increíbles); El “Kum kum” de Fun People (uno de los mejores discos del mundo mundial).

–¿Qué onda Mr. Mon?

–No es Moon de luna, sino Mon de monstruo sin nariz.

Es un ser de luz que yo inventé con la fuerza de mí mente.

Nos conocimos en capital federal un 28 de diciembre del 2018, y para el 27 de febrero de 2019 nos casamos en el registro civil de CABA, un trámite legal que nos era más cómodo y fácil que la cesión de derechos de autor (yo estaba en planes de registro de mí marca de bolsos de diseño, que lleva el nombre de una canción suya –Niña Fresa–) es una persona muy suave y amena con la que vengo compartiendo todos los Mario Bross que puedo jugar. ¡Es el rey de Mario Bross!

Yo de niña fui su fan, cuando creía en los fanatismos… ¡y de adulta me lo traje a la Selva mesopotámica a vivir de verdad!

–¿Cómo influyen internet y los celulares en la red musical de la zona Litoral?

–Bueno, somos un proyecto digital, en formato digital, pensando en la era de Lo Digital. Ya cuando Mr. Mon en el 2008 cantaba “las futuras generaciones de personas solamente nacerán con el dedo pulgar” existía la posibilidad de desaparecer de lo analógico y ¡nos fascina! De hecho, nuestro bajo y batería son bots!

Ambos somos community managers así que nos consta fuertemente el impacto de las redes virtuales en nuestras vidas, y sabemos que si bien todo lleva tu debido tiempo, no hay hoy una vidriera más potente y amena que esa

¡Y más aún en épocas de cuarentena!

–Recomendanos una peli.

–La peli que recomendamos para esta ocasión es “Hedwig and the angry inch”

–Bonus Track.

–El sábado 12 de junio tocamos con “La carroña” y “Maneki Neko” en la Casa de la Cultura en Paraná. A las 20 horas, la dire es Enrique Carbó 194.