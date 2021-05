Propios y extraños ante la Corte Suprema

Rogel consideró inadmisible judicializar una medida del gobierno nacional en plena cuarentena. AUDIO.

Declaraciones de Fabian Rogel — UCR en el programa Primera edición de Radio La voz sobre el fallo de la corte supŕema de Justicia por la presencialidad escolar. “La oposición al gobierno Nacional debe ser racional, no salvaje”; señaló. “Estamos en un Estado de Excepción, pandémico, no podemos discutir todo; porque no está en tela de juicio el sistema federal de gobierno ni la división de poderes”, agregó.