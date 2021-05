Querellante amarillo

Rogelio Frigerio solicitó ser querellante en la causa por presunto espionaje ilegal denunciado por Migraciones.

El ex Ministro del Interior Rogelio Frigerio, por derecho propio, en un escrito de 5 páginas se ha presentado ante el Juzgado Correccional en Comodoro Py nº 2, a cargo de Sebastián Ramos, en el marco del expediente 4262/2017, caratulada “NN y otros sobre averiguación de delito. Denunciante: Arribas, Gustavo Héctor y otros (y su acumulada causa nº 8303/2020, caratulada: NN s/Abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público (art. 248), infracción ley 25520, art. 43 y violación de secretos”, con el patrocinio letrado de los abogados del estudio jurídico Fontan Balestra y Asociados, solicitando ser tenido como querellante, porque “resulta una de las personas que podría ser particularmente ofendida por el delito de acción pública que se investiga en la presente causa”.

El planteo del ex Ministro, se sustenta justamente en una nota de clarín y en lo particular, en el siguiente párrafo de la nota referida: “Pero también, dice la denuncia, se violó la información reservada de dirigentes de la anterior gestión. Incluso, el ex Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien tenía bajo su órbita el área, asoma entre los “espiados”.

Y continua en el cuerpo de fundamentos del escrito incoado y dice: “Sin embargo, el daño que me provoca esta actividad delictiva en caso de comprobarse su existencia, se amplifica de manera particular en mi caso. Como es de público conocimiento, me desempeñe como Ministro del Interior durante la gestión del entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, cartera de la cual depende la citada dependencia. En tales condiciones, lo que se investiga me daña doblemente, pues más allá de resultar víctima en lo personal, se habría efectuado un uso indebido de permisos de accesos otorgados por atendibles razones funcionales, malogrando así los fines para los cuales estos sistemas fueron creados en la Administración que me precediera. El hecho justamente de resultar blanco d estas deleznables prácticas, resulta ser la prueba más elocuente de ello”.

Ahora será turno del Juez de Instrucción resolver si Rogelio Frigerio es pasible de ser tenido como querellante.

Señalan fuentes políticas que el ex Ministro, quien tiene excelente relación con el FdT a nivel nacional y con dirigentes provinciales, como es el caso de Jorge Busti con quien presentaron juntos un armado en el 2013.

Todo ello conlleva a concluir que el ex Ministro habría pactado que colaboraría con la causa de espionaje de migraciones y en su caso, de ser necesario, manifestar las declaraciones necesarias para agilizar y encausar la investigación.

El gesto de confianza a ese pacto político con el oficialismo, es que el ex Ministro fue clave en la obtención de votos para la aprobación de la ley de la Procuración Nacional.

También se dice en voz alta, que acordó romper Juntos por el Cambio en el 2023 junto a otros referentes nacionales del PRO como es el caso de Monzó. Eso sí, solo pidió que no intervenga y lo dejen militar tranquilo su diputación nacional en Entre Ríos este 2021. “Imagínense lo que lograríamos si traemos a Frigerio a la Cámara de Diputados y operamos para que desplace a Negri”, sostenía un importante dirigente político del FdT del Congreso de la Nación.

Es en ese contexto, su candidatura a gobernador de Entre Ríos en el 2023 dependerá de la decisión política del Frente de Todos, tanto para que se baje, o bien, se presenta como la tercera opción dividendo el voto opositor.

Llama mucho la atención en las filas del JxC entrerriano, que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación no haya incluido el espionaje de migraciones y que la misma Dirección de Migraciones, a cargo Florencia Carignano que depende del ministerio del Interior de Eduardo “Wado” De Pedro, al momento de presentar la denuncia penal, haya sido tan benevolente con Rogelio Frigerio.

Fuentes cercanas a JxC sostienen que normativamente es impensable que la Dirección de Migraciones haya ejecutado semejante sistema de espionaje a espaldas de su superior jerárquico, el mismísimo Rogelio Frigerio, por lo que al menos, debe ser investigado.

Fuentes confiables confirmaron que esta decisión del ex Ministro de presentarse como querellante y acordar con el FdT ha caído de muy mala manera en las filas de los halcones del PRO, quien ya empiezan a verlo a Frigerio más un arrepentido a una paloma.