Declaraciones de Castrillón

El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia habló del “sabor” que le dejó su salida del Poder Judicial, y a quienes atribuye las operaciones en su contra.

Emilio Quete Castrillón en entrevista exclusiva con EstoNoEsTV.

COSAS RARAS

En el caso de Fiscales y Procuradores, es una aberración que el Consejo de la Magistratura no haga cumplir su asesoramiento al gobernador, o que tomen al gobernador para la joda. Si el gobernador pide el asesoramiento para que el doctor Sobko sea Fiscal de La Paz, Sobko tiene que estar en La Paz. Porque así lo eligió el gobernador, y así se sacó el Decreto. Eso no entiendo, y por eso hablo de cosas raras.

No se cumple la ley, no cumplen el deber de funcionarios públicos.

La Constitución del 2008… en varios artículos, aparece la posición de Rosario Romero, que después las ejecuta de manera contraria, porque es más antojadiza que yo… es despótica en muchas cosas. Qué no previó, por ejemplo? No se previó quien juzgaba al Procurador. Entonces, como no se juzgaba, querían que fuera a Juicio Político. Entonces ahí, desde Usuhaia, mirando el enando que estaba detenido, Lara rechaza in límine la denuncia que había presentado Reggiardo contra el Procurador, porque decía que correspondía el Juicio Político. Yo integraba el jurado de enjuiciamiento, y le aclaramos que la Constitución no incluía el Juicio Politico, le correspondia el jurado de enjuiciamiento.

Fijate que por ese tipo de tareas, Lara ha cobrado bien. Todo está concadenado con todo… por ahí nos hacemos los distraídos, porque somos de un club o de otro. Pero para el que no es de Paraná, la cosa es clara…

En Entre Ríos, hay 20 empresarios. En Paraná, hay 15 empresarios, 13 son vivos, y están entrelazados con los tres poderes… y coinciden en el gobierno de Montiel, de Busti, y en este gobierno. Es lo que hay, lo que tienen ustedes en Paraná.

El otro día, cuando Mizawak decía cuales eran los socios del padre, te cierra todo… Sczech, un Tórtul, otro Tórtul, Marissa, … Mercosur… coincide todo. Le agregás Pitón… y te dan los números. Después agregar Bingo, Jorge Pérez, Canal 9, ruso Enz, y te cierra todo.

Decime, qué tenían que agregarse a los cuadernos, Castelli, para elevarlo a Juicio? Qué tenía que agregarse a Mercosur, a la vaca, para elevarla a Juicio? A la imprenta que cerró, qué le vas a agregar?

Y en los contratos, que las Contadoras de la sala civil son buenas chicas… de todos los que había, solo agregaron a los de las tarjetas, a los de Fabre y dos más.

Un número sale de Calle Catamarca, del boletín oficial. No se habló más. Muerto, triste, solo, abandonado, la cara de Castrillón… pero no pasó más. Tienen ahí una sarta de tipos que quieren ganar espacio… por eso Pita me critica, porque quería mi lugar.

Galimberti… Vitor… qué me conocen? Qué me van a criticar? Me sacan en el programa Maríale Viola… qué problema puede tener conmigo, cuando la atendí 400 veces? El problema que tiene es que yo había dicho que la etapa más nefasta que tuvo la provincia, es el Federal, y Berón había firmado el federal.

A Datto no lo conozco… después me dicen que la relación venía por los chicos del rugby, y las chicas del hockey.

EN LA JUSTICIA SE RIEN DEL GOBERNADOR

El gobernador lo nombró a Alfieri para La Paz… se lo sacaron. Gobernador: Sobko se rió de usted… hablemos en serio y pónganse los pantalones largos.

Si hay 70 cargos de Fiscales sin concursar… no tienen profesores para tomar exámenes? Lo sacaron a Pablito Biaggini del Consejo de la Magistratura… quería llamarlo y no lo dejaban… me encuentro en La Paz que tengo todos suplentes, y para colmo, con un sistema donde tengo que pedir que a los testigos de la defensa, los cite quien acusa. Y para colmo, con supino conocimiento del derecho.

Para tu audiencia: coacción agravada, es la acción de uno, para que a través de amenazas, un funcionario público haga, tolere, o deje de hacer. Un jubilado, como Pantalla Barbosa, qué funcionario es? Si el conflicto fue a las 2 de la mañana, cómo tenía Análisis la noticia a las 6?

Y ahí está el error de la Policía, que también entra en ser un organismo sin preparación. Uno de los mejores jefes que tiene la Policía es Ormaechea, espero que no le quiten la posibilidad de ser jefe, porque dijo que no tenían balas para instruir en tiro.

La Policía de Investigación está al servicio de la orden del Fiscal. El resto de la Policía, está para la prevención. Ellos tienen que actuar, y cuando hay un delito, tienen que poner en conocimiento.

Lo que te quiero remarcar, es que sacando el foro Penal, el Poder Judicial de Entre Ríos es probo. La Sala Penal es importante, con el doctor Carubia marcando claramente el rumbo, y que pone un poco de cordura.

Te voy a dar dos ejemplos, donde tienen problemas con Castrillón.

La Constitución del concenso, dice que todo año con más de un año de antigüedad, tiene estabilidad. Castrillón resolvió eso en el caso de la Municipalidad. Las operadoras le hicieron cambiar el voto a la doctora Medina. Ya tenía el voto redactado. Es más: yo seguía después, y no lo quise modificar, porque adhería a esa, para dejar en claro el absurdo.

Pero vos sabés que hay una relación entre esto y el Ministerio de Gobierno.

Otra… búscame el Iosper… se le hace pagar todo. 99,99% de las aberraciones que ha negado el Iosper, el procurador está a favor del Iosper, en forma automática.

Fijate en la designación de Giorgio… se había comprometido a no perjudicarlo al Iosper… y cumplió con los honorarios, no con el fondo.

El Iosper es la obra social de los empleados públicos, y si es solidaria, debe repartir de manera de lograr atender a todos. Esa es una de las mayores discusiones que ha tenido el Poder Judicial.

CAUSAS CONTRA CASTRILLÓN

Punto uno. Es totalmente mentira, y lo voy a acreditar con la sentencia de la causa contra Datto, que había ejercido violencia. En el punto 2, te lo decía hoy, es mi amiga, Eugenia Schoenfeld, porque es amiga porque es hija de quien nos hacía remeras en la peatonal. El punto 3, el de Susana Medina, que se enoja conmigo porque yo digo que opinen los que iban a trabajar, y ella quería mantenerlo cerrado.

Hizo un circo, pero creo que la causa fundamenta fue que a pesar de que fue la jefa de las mujeres del mundo, yo no la voté para presidenta, y sabe que yo tengo el cuadro en el pasillo, y ella no lo va a tener nunca. Creo también de que quejarse, con 20 o 30 presidentes del Proceso, es ensañarse conmigo.

Para el caso Castillo, la estadística te la dije. En el caso de Simón, estaba la discusión de la licencia, que no era psiquiátrica, porque terminó en Punta del Este

Y el caso del quiosco, un caso normal producto de una operación periodística, donde termino tratando con excesiva vehemencia a mi vecino, el dueño del quiosco, y a la Policía, porque no intervino para prevenir. Porque ese día había juntada en un solo lado, y había más de 200 personas.

Yo me fui a quejar, y salí golpeado. Después, sí, la filmación esa… que le molestó a López Arango… pero no les molesta la falta de decoro de los acusados de abuso, de los acusados de no pagar cuotas alimentarias.

Estaba todo en el Facebook de Rosario Romero, no era difícil buscarlo.

Y en la causa por mi denuncia, porque me quebraron costillas, digo que no ví quien me pegó, pero dije que estaba Barbosa, y otros más. El Fiscal no llamó a nadie, sino que intruyó causa por una caramelera. La bronca mía fue por no haber instruido la causa por mis lesiones, y comparar mi lesión con la caramelera.

Es únicamente la maldad de Barbosa… porque el hijo metió un hijo en el Senado, por ser chupamedias del Beto Bahl… así como Aníbal Fernández y la vice, es la relación entre él y Rosario Romero.

Sé que mis modos no me ayudan. Debí aprender inglés, para hacerle la contra al alemán… sacando la mala leche y la mala entraña, en lo que es competencia, la política te enseña. La admitimos. El que se ensaña por ensañarse… imagínate la doctora Morales. Era empleada de la Sala Laboral, la propongo para primera instancia del Juzgado N° 8.. después la propongo de Camarista… cómo voy a pensar yo que como es una de las autoras del libelo que cuestiona mi autoridad, le envío las notas del Secretario de Gobierno de La Paz, para que supiera cómo se había generado el problema y cómo se había llamado a la Policía… después, mirar que su marido es Campos, y este Campos es radical, y que tienen a su hijo como prensa de la Asociación de Magistrados… claro… entendí todo… me metí mal.

PARRILLEANDO

Para lo que quiera hacer, no voy a pedir la bendición del Procurador. Es un soberbio, pero alguien capaz. Y se pasa de vueltas, porque los otros lo sirven. Y deja conformes a todos los que están de turno.

De las seis causas que publicó Análisis… no ha sobreseído a Urribarri… de Ballestena, no terminaron la IPP… decime una… Desde las flores de Fernanda, no pegó una. Lo único que ha hecho es la utilización mediática para hacer daño…

Y de este muchacho, Fiorotto, que dicen que es profesor, que quería vender un libro, esta especie de gente que son mercaderes, van a terminar como otros mercaderes igual que ellos, como Rial, levantados del aire, por servir poco.

No tengo ningún problema de discutir donde sea. Tampoco de formar una mesa de debate de problemas judiciales, con quien sea.

La terminaron a la causa Erbes? A la causa Allende? A la causa Rossi? Qué causa terminaron? Las de femicidios es más fácil… y encima la tienen por jurado popular, donde juzgan los vecinos.

Lo de Datto me molestó mucho. Si lo tuviera enfrente, le diría “basura”. Primero, porque es mentira. Segundo, porque fue a mentir, hasta que puso una seguridad un fin de semana, porque Castrillón nunca estuvo en Paraná un fin de semana. Tercero, porque violó la ley, y si había una mujer en riesgo, debía haber actuado. Y la otra, porque es un payaso que le dio los datos a Análisis, visado por el profesor, adjunto del doctor Álvarez.

Por qué digo esto. Cuando fui a declarar por el tema de Susana Medina, es cierto que le digo que no sé si lo iba a tener que recursar, porque en este tema que yo había tirado en un discurso contra la Cámara, que en lugar de Casación, yo dije que era de Confirmación, ellos hacen una nota en contra mío, por violencia de género. Es cierto que se lo dije. Ese día estaban él, Cullen y yo. Yo no le dije, Cullen no se lo dijo… quien se lo pudo decir a Análisis? Este pibe es un chanta…

No soy de la sociedad de ellos.

CANDIDATO A GOBERNADOR.

Si soy candidato, no le voy a pedir permiso a nadie, sino a la gente, y a los dirigentes que tengas votos. Hay varios que quieren ser, como Bahl… Enrique Cresto… otros tienen que ganar algo.

Y me preguntaban el otro día, por qué podría querer ser legislador… y si fue Navarro, y jefe, sin ganar a nada… y Casaretto es lo que es, no ganando Tala, cómo no voy a ser yo?

BORDET

No tengo problemas con Bordet. A través mío, nunca se metió en la Justicia. A los políticos solo le importa, la verdad, la Justicia penal, y en ese tema, tienen que hablar solo con uno. Es más barato… hay que repartir menos…

Sinceramente, no conozco casos de corrupción en la Justicia… no digo que no los haya… sí de cambio de figuritas, de tios, de cuñados… y que hay especialistas en el cambio de figuritas, también… y que esto lo facilita el poder, es lógico.

No creo que alguien se anime a mover el árbol. Sobre todo porque no ha habido un recambio generacional importante.

Una medida te doy: ninguna persona que fue contratada en una Cámara, de hace más de 6 años para atrás, podrá volver a ser contratada.

CASTRILLÓN Y SU PATRIMONIO

No mentí con mi patrimonio. Si hubiera mentido… según quien sea… si estaba bien, nada, pero si estaba mal, lo hubieran metido en el punto 7.

PROCURADORA ADJUNTA TOMANDO EXÁMENES

Exámenes a la garantía… a los del Superior Tribunal de Justicia. Yo considero que la culpa es del Consejo de la Magistratura. No está mal que García le tome a un soldado suyo, pero sí está mal que García le tome a un soldado mío. Si ponen un mamarracho ellos, a mí, me están fusilando la parte del Superior Tribunal de Justicia.

FISCALES MAMARRACHOS

Conozco a muy pocos. Algunos muy buenos, que los he escuchado: Brugo, Malvasio, Aramberry… y otros que no tienen la más remota idea… ese hombre que fue de La Paz a Paraná, se ve que es un buen hombre… pero hay cada uno que deberían enviar, al menos, a hacer un curso… y otros que aprendieron a ser dañinos, no a ser Fiscales.

Pero hay otros que son buenos, aunque no los conozco. Y otros que he recibido comentarios de que son realmente un desastre.