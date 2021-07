Declaraciones de Dolores Etchevehere

Es candidata a diputada Nacional por Entre Ríos — Frente Patria Grande.

Reportaje del Diario Página 12:

– ¿Te imaginabas siendo candidata a diputada?

– Nunca dije “quiero ser política”, no era ni mi plan ni mi objetivo de vida. Sí me defino como una mujer humanista y desde toda la vida me interpelaron las injusticias. Y siempre estuve del otro lado de la vereda. Mi caso no se trata solamente de una pelea familiar por una herencia. El caso Etchevehere permite visibilizar una realidad que los y las entrerrianas sufrimos hace mucho tiempo: el pacto de poder entre la política, el agronegocio y la justicia. Yo soy testigo y fui sometida por ese pacto de poder.

– ¿Y qué te hizo decidirte por la candidatura?

– Enfrentar al pacto de poder como lo vengo enfrentando. Primero la lucha fue solitaria, luego con la justicia, luego con esta alianza hermosa con el Proyecto Artigas y ahora desde la política. Es un camino coherente, y es un paso más en ese camino. Yo soy testigo de muchos de los damnificados: los trabajadores de El diario que fueron despedidos luego del vaciamiento fraudulento que la justicia está investigando; las familias y docentes de la Escuela Agrotécnica, terreno que los Etchevehere les robaron. Repito: esto no es solo mío, es una lucha por el bien común. Ellos solo piensan en su propio beneficio, en el uno por ciento que concentra la riqueza de la provincia. Observamos con los compañeros del Frente que la candidatura podía ser una buena herramienta para interpelar todo esto, y acá estoy.

– ¿A quiénes te referís cuando hablas de “ellos”?

– A quienes integran este pacto de poder que integra el gobernador Gustavo Bordet en la parte política, también la justicia entrerriana y un grupo de profesionales que falsifican sus firmas para dar pruebas falsas, como pasó en mi caso que finalmente el fiscal Federico Delgado probó que muchas pruebas presentadas eran falsas. Gustavo Bordet es un lame botas de Luis Miguel Etchevehere. Quedó en evidencia cuando dio la orden de que me lleven presa 150 efectivos policiales cuando yo y mis compañeros del Proyecto Artigas estábamos poniendo en marcha este proyecto agroecológico en Casa Nueva. Me sacó de mi casa y me sometió. En ese acto también dio un mensaje correctivo a todas las mujeres entrerrianas, para que quede claro que cuando una mujer alza su voz puede ir presa. “Que me llame Gustavo”, decía Luis Miguel Etchevehere ante las cámaras de televisión cuando lo querían sacar del piquete que realizaron en la puerta de Casa Nueva. A través de mi lucha se visibilizó el pacto de poder y cómo actúan la política y la justicia de la mano. No van por el bien común, como el frente Patria Grande; ellos administran la política, la economía y la justicia. Hacen lobby para ver cómo salvarse. Nuestro razonamiento es diametralmente opuesto.

– ¿En qué estado está tu lucha en la justicia contra ese pacto de poder?

– Tuvimos nuestro derrotero cuando la justicia federal condenó a los Etchevehere corruptos por defraudación cambiaria, en una causa directamente relacionada con el vaciamiento de El diario. Los condenó con la menor de las multas, pero fue una señal. Además, el fiscal Federico Delgado fue muy claro con muchas aristas de la causa. Tras una investigación determinó fraude, estadas y violencia económica. Observó que el caso tiene que ser considerado desde la perspectiva de género, porque fui despojada y silenciada de mis derechos naturales de herencia. Pero, la justicia de Entre Ríos me sometió y me somete; en los dos tiempos verbales. La novedad más próxima que podríamos tener es sobre el caso del vaciamiento de El Diario: en agosto termina de declarar Barbero Marcial (la mamá de Dolores Etchevehere) y el juez deberá tomar una decisión que la justicia federal ya adelantó.

– ¿Por qué vas a luchar desde tu banca de diputada?

– Mi caso visibilizó también cuáles son las pretensiones y objetivos de este pacto de poder: el cultivo con agrotóxicos, seguir incendiando los humedales, plantando soja de manera desmedida y fumigando. Esta candidatura es para trabajar también este cambio de paradigma. Fundamentalmente, exponer y terminar ese pacto de poder. También señalar sus objetivos que excluyen y rechazan a la economía popular y descartan a los desposeídos. No quieren que produzcamos porque si producimos nos podremos alimentar a un precio normal y justo. Nos saldríamos de esa cadena viciosa que solo cobra el uno por ciento en este esquema económico en el que producen unos pocos y los demás tenemos que pagar. Frenar los agrotóxicos, detener los incendios de los humedales, no dar impunidad a responsables y recuperar las tierras mal habidas, como la de la Escuela Agrotécnica. También consideramos fundamental crear comunidades rurales para mejorar la calidad de vida y dejar de consumir alimentos envenenados que encima pagamos caro.

– ¿Tuviste alguna devolución por parte de alguno de los varones Etchevehere luego de tu candidatura?

– Yo no hablo con ellos, pero por supuesto están incómodos y preocupados, porque estamos ante un nuevo paradigma que ya comenzó. El frente Patria Grande es una realidad en Entre Ríos que representa a muchísimas personas y nuestro objetivo es que la balanza se incline hacia el lado de los muchos. Queremos que mejore la calidad de vida para gente que realmente lo necesita. Vivir de una manera justa y no bajo este sometimiento. Se va a terminar el pacto de poder y yo lo voy a exponer hasta las últimas consecuencias. Exigimos verdad, justicia y reparación: tienen que pagar los daños que han hecho.