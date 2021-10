Causa Contratos de la Legislatura

Apareció documentación clave de un período del que supuestamente no quedaban registros.

El Ministerio Público Fiscal dejó fuera de la investigación de la causa Contratos el período 2007/2011 de la Cámara de Diputados debido a que supuestamente toda la documentación del período “estaba perdida”.

Aunque la propia Fiscalía mostró en una audiencia — del “Megajuicio” al embajador Uribarri — una copia del contrato firmado por un testigo el primero de marzo de 2008 y una nota dirigida a la presidencia de la Cámara fechada con anterioridad que contradice el criterio de la acusación en la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contratación ficticia de personal.

Según informó Página Judicial al testigo en el Megajuicio, Luis Eduardo Fernández, se le exhibió un contrato “firmado el 1º de marzo de 2008, que reconoció, y una nota previa enviada al presidente del cuerpo, Jorge Busti, para iniciar el trámite de contratación”. Contrataciones como esta en Diputados, a partir del 2011, y en Senado, a partir del 2007, son las que motivaron el inicio de la causa judicial

El sitio recordó que en la ampliación de indagatoria en la causa Contratos realizadas el 22 de julio pasado, el imputado Sergio Cardozo comentó: “Cuando asumo en el año 2011 como director de Administración (de la Cámara de Diputados) le solicito al director saliente, Abel Benedetti, librar el acta correspondiente de traspaso. Esa acta salió publicada en un medio hace poco tiempo. Ahí quedaba reflejado el saldo bancario de la única cuenta que tenía la Cámara de Diputados, los cheques pendientes de cobro, un arqueo de caja, los cheques existentes” .

“Cuando nos dirigimos a los archivos correspondientes al área de contratos de obra estaban vacíos. No había ninguna documentación de ese período que finalizaba. Esa acta debería encontrarse en la administración de la Cámara de Diputados”, aseveró Cardoso. La información corresponde al período 2007-2011 que no está comprendido dentro de la investigación y que, por lo tanto, no tiene imputados. Durante esos años, el presidente de la Cámara fue el ex gobernador Jorge Busti.

El contrato y la nota de Fernández fueron exhibidas en audiencia pública por la fiscal Patricia Yedro y obran como prueba en la causa Megajuicio que se está llevando adelante contra el ex gobernador Sergio Urribarri; sus ex ministros de Comunicación, Pedro Báez y de Turismo, Hugo Marsó, junto a otros ex funcionarios y particulares, acusados de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles.

La causa Contratos está actualmente en un disputa jurisdiccional entre la Justicia Federal, que pretende investigar delitos electorales que se habrían cometido en el procedimiento, y la Provincial, que entiende que los acusados deben ser juzgados por hechos contra la administración pública.

Uno de los hechos de alta resonancia de la investigación estuvo dado por el apartamiento de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por estar comprometida en un negocio inmobiliario con uno de los imputados, Pedro Opromolla. Por este y otros hechos, el abogado Rubén Pagliotto presentó un pedido de jury contra Goyeneche y el Procurador General, Jorge García.