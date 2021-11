Elecciones en el Consejo General de Educación

“Las y los integrantes de la Lista 5 somos docentes que estamos en las escuelas”.

El candidato a representante docente en el CGE destacó el valor de las y los candidatos de la lista presentada por AMET: “Estamos actualmente en las escuelas y por eso conocemos las necesidades de la docencia”.

En diálogo con APFDigital, remarcó que es “la primera vez que un grupo de docentes fuera de todas las estructuras presenta una lista”.

“Los que estamos en la lista somos actualmente todos docentes que estamos en las escuelas. Este es nuestro territorio. Somos la escuela, estamos en la escuela, todos hemos concursado, entonces conocemos la situación de la docencia”, expresó Pablo Álvarez Miorelli, candidato titular para la Vocalía, al ser consultado sobre cuál es el valor que tiene la lista que presentó la Asociación del Magisterio para la Enseñanza Técnica — AMET para las elecciones de representantes docentes en el Consejo General de Educación — CGE.

“Nuestra presencia fortalece el sistema democrático de la docencia entrerriana, porque no se puede convocar a elección cuando hay una sola lista”, resaltó también y sostuvo que “el recorrido y la trayectoria” de los integrantes de la Lista 5 “es un aval suficiente: todos nos conocen, saben desde qué lugar estamos hablando, nos ven todos los días en las escuelas”.

“Me siento honrado de ser parte de esta lista”, expresó y la calificó como “impecable, porque está conformada por docentes de carrera”. Destacó que entre sus integrantes se encuentran “la supervisora de educación secundaria por concurso del Departamento Nogoyá; y las rectoras de las escuelas técnicas, que son las primeras mujeres en llegar por concurso a ser docentes titulares de escuelas técnicas”.

“Por primera vez un grupo de docentes fuera de todas las estructuras se organizó y presentó lista para dar batalla. Eso ya es un triunfo”, afirmó y subrayó: “Haremos historia”.



Propuestas





Álvarez Miorelli dio a conocer cinco propuestas que impulsa la Lista 5. “Una de nuestras propuestas es que las Asesorías Pedagógicas en las escuelas de nivel medio sean contadas como años frente a alumnos para poder jubilarse. Hoy eso no ocurre”, señaló.



Además plantean que se otorgue estabilidad laboral a los talleristas de las escuelas de jornada completa y de jornada extendida, y también a los anexos de los centros de formación profesional. “Hoy hay docentes con 15 años de antigüedad, que es la mitad de la carrera docente, y no titularizan”, advirtió al respecto.



Otra de las propuestas tiene que ver con nivel inicial. “Las docentes itinerantes son las profesoras de nivel inicial que en zona rural van de una escuela a otra, es decir, una semana están en una escuela y a la siguiente semana, en otra. Esas docentes no tienen estabilidad laboral, algo que es una salvajada porque es absolutamente violatorio de cualquier sistema de trabajo en términos de derecho. Nosotros lo sabemos porque estamos en las escuelas, de hecho yo soy director de una escuela rural”, explicó el candidato, que no se tomó la licencia gremial.



Como quinta propuesta mencionó: “Queremos que la docencia de secundaria tenga concentración horaria, que se genere un régimen de concentración. Los profesores de secundaria no podemos estar corriendo de una escuela a otra. Esto hace años que pasa ¿y nadie lo ve? ¿O lo vemos sólo los que estamos en las escuelas?”, se preguntó.



También consideró que estos cinco puntos “hasta ahora no se han hecho visibles porque para hacerlos visibles hay que estar en las escuelas”. Y agregó: “Nosotros los vemos porque estamos en las escuelas todos los días”.



Resultados





“Así sea que haya un voto, será sumamente digno”, aseguró Álvarez Miorelli respecto a los resultados que espera de las elecciones, que se desarrollarán el 15 de diciembre. “Habremos marcado que hay cosas que, ante cierta hegemonía, uno puede hacer, que no todo es permanecer en la queja. Hay alternativas y la docencia tiene la responsabilidad de generar alternativas. Es la docencia que sostuvo la educación en plena pandemia, que siempre termina sosteniendo la escuela pública, que termina abrazando a los chicos de su pueblo, que enseña a leer, que mantiene a las universidades públicas. Es la docencia que sostiene. Soy optimista por eso”, subrayó.



El candidato espera “que esta lista se instale y cambie el rumbo”, aunque si eso no ocurre le quedará “la satisfacción de decir que lo intentamos y demostramos que hay una docencia que es democrática, que puede organizarse y dar batalla aun en condiciones de desigualdad”.



“Anhelamos que los compañeros y compañeras de esta lista ocupen Vocalías porque le harán un inmenso bien al sistema educativo entrerriano. Pero aunque no se dé, habremos hecho historia».

Foto. Lista 5