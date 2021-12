Absolvieron a Sergio Varisco

CAUSA MUTUAL MODELO. La Sala Penal confirmó la sentencia de Casación que ratificó la absolución de Sergio Varisco.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), rechazó la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que confirmó las absoluciones dictadas al ex intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, al asesor Legal y Técnico del Municipio, Walter Rolandelli y al, por entonces, presidente de la Asociación Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo. La sentencia había sido dispuesta de modo unánime por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.

El vocal Miguel Giorgio, en el voto que encabeza el fallo, destacó la facultad recursiva del Ministerio Público Fiscal como consecuencia de una atribución normativa procesal, señalando que el derecho del acusador de pedir una revisión del fallo absolutorio es totalmente válido, por cuanto el legislador provincial lo dotó de esa concreta atribución como ya fue dicho en numerosos precedentes.

En el caso concreto la Sala Penal evaluó los agravios expresados por la parte recurrente y concluyó que el fallo de Casación se encontraba debidamente fundado, tanto fáctica como jurídicamente, no hallando vicios ni defectos en la sentencia que confirmó -por mayoría- la absolución de los imputados por el delito de peculado en grado de tentativa.

La imputación trató sobre un pedido de adelanto de cuotas societarias que realizara en el año 2.016 la Mutual Modelo al municipio de Paraná, cuyo otorgamiento en un primer momento fue convenido, pero finalmente no se concretó por decisión del entonces intendente.

Durante el debate se discutió la naturaleza de la operación, desestimando el Tribunal de Juicio el carácter de crédito o mutuo financiero y arribando a la conclusión de que se trataba de un adelanto de fondos por descuentos societarios de los que ya existían antecedentes similares en otras gestiones municipales, resultando en consecuencia un acto lícito.

Opinión de su sobrina Mariel Varisco

Estas líneas son escritas por Mariel, no la abogada, secretaria, o postulante a… sino Mariel, nieta de don Humberto y Magda, hija de Humbertito y sobrina de Sergio. Sin embargo, después de 16 años y pico de profesión, no puedo despojarme de las cosas aprendidas y aprehendidas en este tiempo, entonces notarán mi indignación, no sólo como parte de una familia, sino también como profesional.

Él tuvo, hasta su muerte, el mismo Gol destartalado con el que empezó su gestión, él gastaba en revistas coleccionables y en bustos de Alem e Yrigoyen. Él se murió acá, en su Paraná, teniendo la posibilidad de haber asistido a los mejores lugares del país a tratarse. ¿En serio peculado y/o narcotrafico? El perfil nunca encajó, menos las pruebas.

¿El lawfare existe? Sí señores… en el afán de destruir políticamente a una persona que, aún teniendo muchísimos defectos, poseía una honorabilidad, humildad y probidad intachable, que era candidato natural a aspirar a lugares que otros pretendían, se llevaron puesta su vida y aceleraron la partida de su madre, mi abuela.

Como integrante de esta familia a la que intentaron destruir, como profesional del derecho y como integrante de la justicia de mi provincia, entiendo necesario, IMPRESCINDIBLE, la verdadera imparcialidad del tercer poder del Estado. Que el MPF cumpla realmente con el rol acusatorio que se le confiere y no sea autor ni cómplice de conspiraciones políticas que luego, caerán por su propio peso.

Desde 1983 este Estado es de derecho, con lo que es imperioso poner coto a un terrorismo de estado disfrazado de falsa legitimidad. Es necesario poner freno a persecuciones de este tipo, que no tienen fundamento legal y menos legitimidad. No se lo llevó un falcon verde, se lo llevó un presunto estado de derecho.

Opinión de Dr. Rubén Pagliotto sobre el fallo

Se hizo justicia. Tarde, pero finalmente este fallo de excelente e inobjetable factura jurídica, comandado por el Dr. Miguel Giorgio como primer voto, deja claramente establecido que tanto el fallo del Tribunal de juicio como su confirmatorio de la Cámara de Casación, son inobjetables desde el punto de vista jurídico y fáctico y, a la par, estas tres instancias dejan con claridad meridiana determinada la absoluta inocencia de los imputados, destacando por mi parte que mucho nos hubiera gustado con el Dr. Damián Petenatti, que defendimos a Sergio Varisco, que éste hubiera podido disfrutar en vida que su buen nombre y honor quedan a resguardo a partir de este fallo ejemplar e inobjetable, que demuestra una vez más el extravío, el odio y con la absoluta falta de objetividad y criterio con el que actúa este detonado y desjerarquizado Ministerio Público Fiscal, que gasta tiempo, recursos y energías en autodefenderse de sus inexcusables errores e incumplimientos funcionales, en lugar de invertirlos en sus objetivos esenciales y para lo que fueron designados en su respectivos cargos, por los que reciben abultadísimos sueldos.

Dr. Rubén Pagliotto- Abogado defensor